Online webinar ‘Appvoeding’ door de Bibliotheek

OOST ACHTERHOEK – In het kader van de Media Ukkie Dagen organiseert de Bibliotheek op dinsdag 30 maart, van 19.30 tot 20.30 uur, de gratis online webinar ‘Een avond vol Appvoeding’. De webinar is bedoeld voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden.

Media Ukkie Dagen en webinar

Tijdens de Media Ukkie Dagen van 26 maart t/m 2 april 2021 wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ouders en verzorgers van jonge kinderen krijgen tijdens deze campagne tips om aan de slag te gaan met het mediagebruik binnen het gezin.

Tijdens het online webinar op 30 maart neemt mediacoach Evelyn Verburgh ouders/verzorgers mee in de wereld van digitale opvoeding, met mooie voorbeelden en praktische tips van onder andere producer Ron Feuler van de Zappelin app, Meester Sander en schrijfster Nanda Roep.

Mediagebruik van een kind

Wist je dat door het samen kijken van een filmpje of samen spelen van een online spelletje een kind er ook echt iets van opsteekt? En dat de afwisseling met andere activiteiten, zoals buitenspelen, belangrijk is? In het mediagebruik van het kind ligt meer dan wat je als ouder misschien op het eerste oog ziet. Het is onderdeel van de opvoeding. Door samen van media te genieten kunnen kinderen volop de kansen van media benutten en blijven de risico’s beperkt. De door de Bibliotheek georganiseerde webinar ‘Een avond vol Appvoeding’ geeft praktische tips en voorbeelden voor ouders/verzorgers. Met een mooi programma van boeiende sprekers, gepresenteerd door een getrainde coach.

Aanmelden

Om deel te nemen aan dit webinar is aanmelden op de site van de Bibliotheek Oost-Achterhoek www.oostachterhoek.nl/aanmelden voldoende. Bij de bevestiging van de aanmelding wordt ook direct de link naar de webinar verstuurd.