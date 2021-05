‘Ontwerp je eigen game-karakter’ bij BIEBlab Kunstwijs

Deel dit bericht













OOST GELRE – Op woensdag 19 en woensdag 26 mei organiseert BIEBlab Kunstwijs twee online workshops. Tijdens deze interactieve workshop leer je hoe je je eigen game-karakter kunt maken. Aanmelden is mogelijk op www.oostachterhoek.nl/BIEBlab. Deelname is gratis, maar wees er snel bij, want er is plek voor 10 deelnemers per bijeenkomst.

Ontwerp je eigen game-karakter

Ontwerp met materialen die je thuis hebt een karakter die je daarna in een online omgeving plaatst. Eventueel, als de tijd het toelaat, kun je het laten spelen in een eenvoudig digitaal spel dat je zelf maakt.

Houd je bijvoorbeeld van mozaïeken of schematisch weergeven van mensen of dingen, houd je van met kleuren bezig zijn en/of ben je benieuwd hoe gamemakers hun karakters kunnen ontwerpen? Dan past “maak je eigen karakter” vast bij jou! Welke avonturen gaat jouw karakter beleven?

Samenwerking Bibliotheek en ‘Muziek en Kunstwijs’

Bijna wekelijks worden er voor kinderen uit groep 5 t/m 8 in drie vestigingen activiteiten in het kader van BIEBlab Kunstwijs georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Muziek en Kunstwijs’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag. Als de activiteit in verband met de coronamaatregelen niet in een Bibliotheek kan plaatsvinden, wordt het online georganiseerd.