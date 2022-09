Oost Gelre première Zwarte Cross-film ‘Vaak bu-j te bang’

OOST GELRE – Een speciale première van de Zwarte Cross-film ‘Vaak bu-j te bang’ in Oost Gelre! En wel op vrijdag 14 oktober in Filmhuis Den Diek! Daarnaast wordt de film die dag op nog een beperkt aantal andere plaatsen in Oost Gelre getoond.

De film ‘Vaak bu-j te bang’ is het verhaal over het grootste festival van Nederland dat 25 jaar geleden begon als een jongensdroom van twee vrienden. Over brullende motoren en gillende gitaren. Maar ook over het Achterhoeks ‘noaberschap’, de grenzen van humor, over vooroordelen, tegenslagen én de liefde voor alles wat ‘apart’ is. Bijna 3 jaar lang volgden filmmakers Lars Gierveld en Floor van der Kemp de mensen achter de Zwarte Cross. De film is geproduceerd door De Coproducent.

Landelijke première op 9 oktober bij Pathé-Tuschinski

De landelijke première vindt op 9 oktober plaats bij Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Daarna is de film in de Pathé-bioscopen te zien en vanaf 24 oktober ook op Videoland.

Oost Gelre-première op vrijdag 14 oktober

Exclusief op vrijdag 14 oktober gaat de film ook in première in onze gemeente. Dit was een voorwaarde voor de subsidiebijdrage die de gemeente Oost Gelre aan de film heeft verleend. De Oost Gelre-première vindt plaats bij Filmhuis Den Diek om 19.30 uur. Hierbij zijn ook de filmmakers aanwezig. De première is voor genodigden. Maar ook een aantal inwoners kan hiervoor via een ludieke actie gratis toegangskaarten winnen. Daarover volgt in de loop van volgende week meer informatie.

Overige locaties

Daarnaast wordt de film de 14e oktober ook getoond aan leerlingen van het Marianum Groenlo en Lichtenvoorde, en aan bewoners van Careaz Antoniushove en De Molenberg. Tenslotte stellen we 300 gratis kaarten beschikbaar voor een filmvertoning bij de Mattelier. Ook hierover volgt volgende week volgt hierover meer informatie.

