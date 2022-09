Open dagen nieuwbouw Antoniushove en Rapenburgerhof

LICHTENVOORDE – In september opent Careaz de gloednieuwe woonzorglocaties Antoniushove en Rapenburgerhof in Lichtenvoorde. Deze nieuwe woonomgeving staat voor verandering in de ouderenzorg. Voordat de deuren officieel openen, kunnen inwoners van Oost-Gelre al even rondkijken op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus tussen 10.00 en 15.00 uur. Daarnaast is iedereen welkom die interesse heeft in werken in de ouderenzorg en zich wil laten informeren over de werk- en opleidingsmogelijkheden binnen Careaz. Hiervoor wordt een speciale Meet and Greet georganiseerd.

Persoonsgerichte zorg: een nieuwe manier van werken

Careaz werkt vanuit positieve gezondheid, waarbij vooral gekeken wordt naar wat iemand wél kan. Wanneer een verhuizing naar een appartement bij Careaz nodig is, blijft dit bij de zorg en ondersteuning het uitgangspunt: bewoners zolang mogelijk hun “eigen leefwijze” laten voortzetten en de zelfstandigheid laten behouden. Careaz stapt af van het traditionele denkbeeld dat de zorgorganisatie mantelzorgers en familie betrekken bij deze zorg. Het is andersom. Mantelzorgers en familie zíjn al jaren betrokken en zij betrekken juist zorgorganisaties bij de zorg. Oftewel; bewoners wonen niet langer op ons werk, maar wij werken in hun huis. Voor zorgmedewerkers betekent dit een omslag van ‘overnemen van zorg’ naar ‘wat hebben bewoners nodig aan ondersteuning om het zoveel mogelijk zelf te kunnen en samen met de mantelzorg de regie te behouden op het eigen leven’.

Eigen regie en leefwijze is de norm

Iedere bewoner heeft zijn eigen ruime appartement met respect voor privacy. Dit alles binnen de veiligheid en sociale samenhang van woonclusters, waar ook gemeenschappelijke ruimtes zijn. De zorg die nodig is wordt in de vorm van arrangementen van zorg, behandeling en diensten aangeboden. De inrichting van de nieuwe gebouwen is zo opgezet dat de bewoners zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De 104 nieuwe appartementen hebben een woonkamer met pantry, slaapkamer en een ruime badkamer waar ook zorg gegeven kan worden aan bijvoorbeeld bewoners in een rolstoel. Daarnaast is er ook ruimte om een eigen wasmachine te plaatsen. Alle appartementen hebben royaal zicht op de tuin of het centrum van Lichtenvoorde. Careaz koestert het contact met ouderen en hun naaste familie. Onze ‘noabers’, de wijkbewoners, zijn ook van harte welkom op de locaties. Bijvoorbeeld bij activiteiten of in het Grand Café. Zo ontstaan zowel binnen deze locaties, als daarbuiten, waardevolle ontmoetingen die het dagelijkse leven van ouderen verrijken.

Op vrijdag 28 oktober vindt de officiële (besloten) opening plaats, bestemd voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van deze locatie.

