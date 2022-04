Open Huis Boogie Woogie Winterswijk op zaterdag 14 mei

WINTERSWIJK – Op zaterdag 14 mei is het weer zover! Boogie Woogie – Instituut voor kunst en cultuur- zet van 13.00 uur tot 16.00 uur haar deuren wagenwijd open aan de Roelvinkstraat. Iedereen die wil weten wat de lesmogelijkheden zijn in het komende cursusjaar of wil weten wat Boogie Woogie allemaal nog meer doet is van harte welkom. Ook nieuwsgierigheid is een goed argument om te komen. De toegang is gratis!

WoooW Orkest met jeugdige zangers

Het Open Huis start met een optreden in de concertzaal door leerlingen van Winterswijkse basisschoolleerlingen. Zij openen al zingend de middag met enkele speciaal voor hen gemaakte liedjes en worden hierbij begeleid door het WoooW orkest, nieuwe naam van het CultuurKwartierOrkest. Na de opening in de concertzaal begint het Open Huis circuit waarbij iedereen kan kennismaken met het totale lesaanbod van Boogie Woogie. Ook zijn er korte proeflessen. Kinderen kunnen meedoen aan een leuke prijsvraag waarbij een 10-lessenkaart kan worden gewonnen.

Kleine concerten en demonstraties

Tijdens het Open Huis zijn er doorlopend activiteiten in de concertzaal zoals optredens door diverse ensembles, o.a. het blazersensemble Aerofonia, een demonstratie van het StartersSpektakel en een djembé workshop door docent Fred Gaasbeek.

Op het buitenpodium zijn ondermeer de band Next Door en DJ Melvin Dijkema present. Samen met Jesse Klein Entink is Melvin talentmakelaar Urban in de Achterhoek.

Het doel van deze talentmakelaars is om muzikaal talent op het terrein van Urban Music/Hiphop in de Achterhoek verder te helpen door de regionale infrastructuur voor talent verder uit te bouwen.

Informatie

Uiteraard is er tijdens het Open Huis ruimte voor vragen op divers terrein. De administratie zal graag informatie geven over alles wat met de lessen te maken heeft. Daarnaast worden de Winterswijkse muziekverenigingen vertegenwoordigd door de SMW (Samenwerkende Muziekverenigingen Winterswijk). Voor vragen over een lidmaatschap, huur instrument en andere zaken kan men hier terecht. De Winterswijkse Uitdaging (WuH), partner van Boogie Woogie, zal aanwezig zijn om inlichtingen te verstrekken over haar activiteiten.

Boogie Woogie is hét centrum voor cultuureducatie in de regio Winterswijk en biedt onderwijs op het gebied van muziek, dans en theater.

