Open Monumentendagen op 11 en 12 september

OOST GELRE – Elk jaar, in het tweede weekend van september, vinden de Open Monumentendagen plaats. Ook in Oost Gelre kun je op zaterdag 11 september en zondag 12 september verschillende activiteiten en bezienswaardigheden bezoeken.

Welk lied klinkt er tijdens de opening van de Open Monumentendag?

Beiaardier Wim Reussen opent de Open Monumentendag 2021 op zaterdag 11 september. Om 10:00 uur speelt hij vanaf het carillon te Groenlo het openingslied. Maar welk lied? Daar kun jij op stemmen. Dat kan tot en met 8 september. Je kunt kiezen uit de onderstaande 3 liedjes:

What a Wonderful World van Louis Armstrong

Iedereen is van de wereld van The Scene

Alle kleuren van de regenboog van K3

Stemmen dus! Wie weet hoor jij jouw gekozen liedje terug!

Dahlia Kunstobjecten Route

Wederom helaas geen bloemencorso dit jaar in Lichtenvoorde. Wel is er een alternatief voor dit immateriële erfgoed. Tijdens de Dahlia Kunstobjecten Route(externe link) kunnen de bezoekers genieten van de prachtige creaties die door het dorp heen worden opgesteld.

Adres: diverse locaties in Lichtenvoorde, de plattegrond is te vinden in het Corso Magazine. Openingstijden: De Dahlia Kunstobjecten Route is zondag 12 september de gehele dag te bezichtigen.

Stoomhoutzagerij NAHUIS

Ook dit jaar is Stoomhoutzagerij NAHUIS weer geopend. De stoomhoutzagerij dateert uit het eind van de voorlaatste eeuw en is voortgekomen uit een radmakerij die al in 1850 bestond. Op Open Monumentendag krijgt de bezoeker onder enthousiaste begeleiding van de verschillende vrijwilligers een beeld hoe de stoomhoutzagerij vroeger werkte.

Adres: Winterswijkseweg 47, Groenlo

Openingstijden: zaterdag 11 september van 10:00 tot 16:00 uur

Gols Station

Wil je meer weten over de plaatselijke spoorgeschiedenis in Groenlo? Je bent van harte welkom bij het voormalige station aan de Stationslaan. Je kunt daar de locomotief en wagons bewonderen van de stichting GOLS-station Groenlo. Ook kun je je verdiepen in de spoorhistorie met onder meer een foto-expositie, filmpjes en een maquette. Er is een pomplorry van de stichting Spoorfiets uit Hengelo. Voor kinderen is er een springkussen.

Adres: Stationslaan 11, Groenlo

Openingstijden: zaterdag 11 september van 13.00 en 16.30 uur

Stadsboerderij Groenlo

Het museum Stadsboerderij Grolle in de Notenboomstraat in het centrum van Groenlo dateert van 1623. Dit rijksmonument is een goed voorbeeld van een vroeg 17de eeuwse stadsboerderij. Hoewel de toog uit 1623 afkomstig is uit een ander pand, is het geheel een zeer fraai en historisch belangrijk gebouw. De boerderij is een deel van de identiteit van de stad en zijn bewoners.

Op de zolder van de boerderij is een expositie natuurfotografie en bronzen vogels van Jos Korenromp.

Adres: Notenboomstraat 15, Groenlo

Openingstijden: zaterdag 11 september van 11:00 en 16:30 uur