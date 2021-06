Openbaar concert D-examenkandidaten Boogie Woogie

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Boogie Woogie is natuurlijk trots op alle geslaagde leerlingen, dat is duidelijk. Daarnaast is het mooi dat er elk jaar weer muzikanten zijn die door vele jaren goed en gedisciplineerd oefenen een heel hoog niveau bereikt hebben. Het is al enige jaren gebruik bij Boogie Woogie dat deze D–examen kandidaten een openbaar concert geven zodat niet alleen de examencommissie kan genieten maar ook familie, vrienden en andere belangstellenden horen en zien wat er na een gedegen muziekopleiding bereikt kan worden. Dit concert is op vrijdag 2 juli in de concertzaal aan de Roelvinkstraat en begint om 19.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen heeft het concert een besloten karakter en is slechts voor genodigden toegankelijk. De optredens kunnen wel online live gevolgd worden via een stream.

Concert door zes leerlingen

De uitvoerenden van dit jaar zijn Esther Klein Wolterink (Advendo Lintelo)– Euphonium, Bart Pardijs (DeMB Bredevoort) en Sjoerd Kruisselbrink (Concordia Kotten)– Trombone, Michiel Legters (KWOV)– Trompet, Jody van Eerden (Excelsior Barlo) – Alt Sax en Rens van Waardenburg (KWOV) – trompet. Op het programma staan onder andere werken van Kees Schoonenbeek, ‘Twilight Serenade’ voor euphonium, Rimsky – Korsakov,het tromboneconcert, en van Otto Ketting ‘Intrada’.

Recital door Rens van Waardenburg

Rens van Waardenburg geeft een recital en speelt dan ook zijn hele examenrepertoire. Sinds enige jaren kunnen D-examenkandidaten kiezen tussen een standaardexamen met bijbehorende theorie of een klein concert in de vorm van een recital. De organisatie van het concert is dan grotendeels in handen van de leerling die hiervoor kiest. Rens: ‘Tijdens mijn examen zal de trompet te horen zijn in een duet met twee trompetten, geheel solo en in werken waarbij ik begeleid word door pianist Christo Guénov. De stijlen variëren van klassiek, modern-klassiek tot modern met muziek van componisten zoals Paul Hindemith, Eugène Bozza en James Curnow’.

Optredens online

Om het concert online live te volgen kan ingelogd worden via een stream. De inloggegevens voor de stream staan vanaf de vrijdag van het concert op de website, www.boogiewoogie.nl, in het bericht over het openbaar D examen.

Natuurlijk kan het programma ook teruggekeken worden via het YouTube kanaal van Boogie Woogie. De button hiervoor is ook te vinden op de website.