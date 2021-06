Opening Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheek

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE/GROENLO – In alle vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek wordt op 9 juni het Informatiepunt Digitale Overheid geopend. Vanaf dat moment kan iedereen (zowel leden als niet-leden van de Bibliotheek) er gratis terecht voor alle vragen over de sites van de landelijke overheid. Het maken van een afspraak met de medewerker van het Informatiepunt kan via het Servicebureau van de Bibliotheek: 088-0062929.



Informatiepunt Digitale Overheid

“Heeft u vragen over de overheid? Bijvoorbeeld over zaken zoals huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkering? Dan bent u niet de enige. Maar liefst 4 miljoen mensen vinden dit lastig”, vertelt Derk Jan Bovenmarsch, specialist digitale Bibliotheek. “De overheid vraagt burgers steeds meer om op een digitale manier contact te leggen. We bieden al enige tijd cursussen aan om iedereen op weg te helpen op de overheidsites. Daar komt nu het Informatiepunt bij. U maakt een afspraak voor het spreekuur in uw favoriete vestiging. Dat kan simpel door te bellen met ons Servicebureau (088-0062929), maar ook door even binnen te lopen in uw Bibliotheek. Vervolgens gaat een speciaal hiervoor opgeleide medewerker u uitleg geven over de site waarop uw vraag betrekking heeft. We kunnen ook helpen met het aanmaken van een DigiD, de toegangssleutel tot heel veel sites van de overheid. Op het moment dat u vragen heeft die op u persoonlijk betrekking hebben en waarvoor u ingelogd moet zijn met uw DigiD, dan verwijzen we warm door naar andere (lokale) instanties, waar u verder geholpen wordt”, aldus Bovenmarsch.

Openingstijden spreekuren Informatiepunt Digitale Overheid

Op de site www.oostachterhoek.nl/ido vindt u meer informatie. Daar kunt u ook vinden op welke momenten er in de zeven vestigingen spreekuren worden gehouden. Aanmelden voor een afspraak is eveneens mogelijk via deze site.