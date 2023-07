Opening ‘Wandelroute van Amsterdam tot Zieuwent’

ZIEUWENT – Op woensdag 19 juli 2023 is de officiële opening van de ‘Wandelroute van Amsterdam tot Zieuwent’. Deze gelegenheid zal plaatsvinden bij Het Witte Paard, een horecagelegenheid in Zieuwent. Wethouder Jos Hoenderboom en Jos Kolkman van Zieuwents Belang zullen samen de eer hebben om de opening te verrichten. Deze wandelroute is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking met Abelleisure, een bekende partner op het gebied van recreatie en toerisme.

Het ontstaan van een prachtig wandelpad

Ongeveer zeven jaar geleden ontstonden de eerste ideeën voor de ‘Wandelroute van Amsterdam tot Zieuwent’. Destijds gaf Eberhard van der Laan, de toenmalige burgemeester van Amsterdam, aan dat de Gouden Eeuw van Amsterdam mede te danken was aan de inzet van verschillende plattelandsregio’s in Nederland. Hij vond dat het nu tijd was voor Amsterdam om iets terug te doen voor deze regio’s, waaronder de betoverende Achterhoek. Dit resulteerde in het ontstaan van warme vriendschapsbanden, en zo werd het idee voor een wandelpad van Amsterdam tot Zieuwent geboren. Zieuwents Belang omarmde dit idee van harte en stelde een speciale werkgroep genaamd ‘Van A tot Z’ in het leven. Met groot gemeenschapsgevoel werd een eerste route ontwikkeld, waarbij Abelleisure en andere betrokkenen van onschatbare waarde waren. Het resultaat mag er zijn: een wandelroute die nu haar deuren opent.

Wandelen van A (Amsterdam) tot Z (Zieuwent)

De wandelroute van Amsterdam tot Zieuwent voert wandelaars over een tocht van ongeveer 250 kilometer, dwars door het hart van Nederland. Vanuit het bruisende Amsterdam met haar rijke 17e-eeuwse geschiedenis leidt de route je langs Muiden en de historische waterlinie naar het Flevolandschap. Hier ontdek je hoe Nederlanders hun eigen land en natuur hebben gevormd. Je wandelt door zandverstuivingen, kreupelhout, weelderige bossen en uitgestrekte heidevelden, waar je kennismaakt met de Veluwse Big Five. Vervolgens leidt de route je langs verhalen over de bevrijding van Nederland en Romeinse nederzettingen naar het coulisselandschap van de Achterhoek. Weilanden, houtwallen, kabbelende beekjes, bossen en majestueuze kastelen vormen hier het decor, waar mensen nog echt de tijd voor elkaar nemen. De ‘Wandelroute van Amsterdam tot Zieuwent’ is een eerbetoon aan de rijke Nederlandse cultuur en natuur.

Langeafstandsroutes, knooppunten en de WandelApp

De route bestaat uit twaalf digitale etappes, variërend van 15 tot 25 kilometer. De start van de route bevindt zich bij de historische Vondelkerk in Amsterdam, en na ongeveer 250 kilometer eindigt de tocht in Zieuwent. Wandelaars kunnen deze trajecten verkennen via de uitgestippelde langeafstandsroutes en knooppunten. Ook is er de mogelijkheid om een downloadbare PDF of GPX-bestand te gebruiken via de website wandelenvanAtotZ.nl. Voor degenen die op zoek zijn naar een geavanceerde navigatie-ervaring en onderweg willen genieten van bijzondere verhalen, is er de gratis RoutAbel-app beschikbaar. Deze app begeleidt wandelaars en vertelt boeiende verhalen tijdens de wandeling.