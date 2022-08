Oproep aan oud-leerlingen Marianum uit examenjaar 2020 en 2021

Scholengemeenschap Marianum is op zoek naar oud-leerlingen die in 2020 en 2021 examen hebben gedaan op school. Omdat Marianum in deze periode met corona te maken had, kon het examenfeest niet doorgaan. Om alsnog de schoolcarrière van deze leerlingen goed af te sluiten wil de school op 30 september een examenfeest organiseren in City Lido in Groenlo.

Marianum doet via dit bericht een oproep aan al deze leerlingen die in 2020 en 2021 examen hebben gedaan om zich via het digitale formulier aan te melden. Het formulier is op de website te vinden: https://marianum.nl/nieuws/oproep-voor-oud-leerlingen-marianum/. Ze kunnen tot vrijdag 1 september reageren!

Als blijkt dat er voldoende animo is, gaat Marianum verdere invulling geven aan het programma!

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....