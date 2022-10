Oscarwinnende film ‘Druk’ bij CINEbieb Groenlo

GROENLO – Op donderdagavond 13 oktober is de film ‘Druk’ te zien bij CINEbieb in de Bibliotheek Groenlo. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Na afloop van de film is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film.

Druk

In deze Oscarwinnende must see van regisseur Thomas Vinterberg doen vier bevriende leraren een gewaagd experiment: een slokje alcohol voor iedere les. Mét succes. Maar het blijft natuurlijk niet bij dat ‘slokje’ alleen…

De vier uitgebluste leraren Martin, Nikolaj, Peter en Tommy uit de Deense film Druk (tevens bekend onder de titel Another Round) kunnen ook wel een impuls gebruiken in hun semi-midlifecrisislevens. Wanneer gezinsman Martin (Mads Mikkelsen) tijdens hun etentje de champagne afslaat en verstandig een frisje doet, raakt het viertal aan de praat over een theorie van de Noorse filosoof en psychiater Finn Skårderud. Die beweert dat we als mens met 0,5 promille te weinig geboren worden. Je leest het goed: te weinig. Een bescheiden hoeveelheid alcohol in ons bloed zou geestverruimend werken, creativiteit verhogen en onze problemen verminderen. Het viertal besluit op zelfonderzoek uit te gaan (handig excuus voor een ‘academisch verantwoord zuipfestijn’) en ja hoor: de mannen voelen zich al snel beter dan ooit. Ze lachen meer, zijn leuker en aantrekkelijker voor hun partners, worden helden in de klas en de resultaten van hun leerlingen vliegen omhoog. Dus waarom niet een paar slokjes extra?

Regisseur: Thomas Vinterberg

Hoofdrolspelers: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers van CINEbieb met het complete programma van de betreffende bibliotheek. Het totaaloverzicht van alle films is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb, waar ook direct toegangskaarten te koop zijn. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting. De toegangsprijs is inclusief een drankje na afloop van de film.

