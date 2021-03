Passion Achterhoek on Tour  

Deel dit bericht

DOETINCHEM – De voorstelling van onze Passion Achterhoek in 2020, zoals we gewend waren voor een groot publiek te maken in de Hamalandhal, is vanwege het coronavirus inmiddels opgeschoven naar 2022. Uw toegangskaart/mail van 2020 blijft hiervoor uiteraard geldig.

Om toch een aansprekende voorstelling te bieden en een mooi moment van bezinning, in deze voor velen moeilijke tijd, wordt er al enkele maanden gewerkt aan een corona-proof voorstelling, die oorspronkelijk in de theaters van Winterswijk, Lochem en Doetinchem zou worden opgevoerd voor een beperkt aantal toeschouwers.

Omdat toeschouwers momenteel niet zijn toegestaan komt er slechts een voorstelling in Amphion in Doetinchem. Van deze voorstelling wordt een opname gemaakt die op eerste Paasdag overdag wordt uitgezonden op TV Gelderland. Diezelfde avond is er een uitzending “the making of”, ook te zien op TV Gelderland.

De deelnemers

Het script is evenals voorgaande jaren geschreven door ds. Hans Hinkamp. Aad Witteveen en Ben Donderwinkel tekenden ook voor de regie van de eerste vier Passion Achterhoek opvoeringen. Met Erik Hagelstein (zanger van de Joe Cocker tribute band) en Maartje Waanders en Tom Schraven (bekend als “the East”) en de professionele acteurs Bert Geurkink, Tineke Ubbels, Sybe Gratama en Elcke Nijhuis zal er een top bezetting op de planken staan.

De voorstelling

De voorstelling zal bestaan uit verschillende scènes. In vier monologen komen twee mannen en twee vrouwen aan het woord. Zij nemen de kijker mee in hun eigen levensverhaal én dat van Jezus. Emoties krijgen volop de ruimte. Woede, liefde, verontwaardiging, eenzaamheid en verbazing komen langs. Verhalen over wantrouwen en vertrouwen, zeker ook passend bij de coronatijd waarin we nu leven. Na elke monoloog volgt een lied, met actuele beelden, dat aansluit op het thema en de dramatiek van het voorafgaande spel. Op deze manier blijft de expertise van de zang bij de zangers en het spel bij de spelers waardoor de scène krachtiger wordt.

Vooruit kijken

Om een en ander te financieren zal via onze website www.passionachterhoek.nl de uitzending van TV Gelderland al vanaf 29 maart exclusief te bekijken zijn, waarbij u vooraf wordt gevraagd om een gift. Giften vanaf € 15,00 en meer krijgen daarnaast een Passionbox toegezonden met daarin achtergrondinformatie, fotomateriaal van spelers en muzikanten, teksten en een link van de beelden van de uitzending. Wij hopen erop dat de vele liefhebbers van Passion Achterhoek hiervan gebruik zullen maken en daarmee de kosten van deze uitvoering voor ons zoveel mogelijk zullen beperken.