Pieter Omtzigt geeft lezing in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op vrijdag 18 maart geeft Pieter Omtzigt in het Kenniscafé van de Koppelkerk een lezing over zijn zorgen over de Nederlandse rechtsstaat. In zijn boek ‘Een nieuw sociaal contract’ legt hij niet alleen de problemen bloot die hij ontwaart bij de overheid – en die zo pijnlijk aan het licht kwamen door de Toeslagenaffaire – maar doet ook concrete voorstellen om het “betonrot in onze rechtsstaat te herstellen”. De lezing is zowel live in de Koppelkerk, als online via livestream te volgen.

Macht en tegenmacht

Heel lang geloofden we dat Nederland af was. Maar schijn bedriegt, stelt Pieter Omtzigt. In zijn boek ‘Een nieuw sociaal contract’ laat hij zien dat er in Nederland grote problemen zijn met macht en tegenmacht. De mechanismen van de rechtsstaat functioneren niet goed meer, zoals uit het kinderopvangtoeslagenschandaal is gebleken. Omtzigt pleit vanuit zijn eigen ervaringen in de politiek voor een nieuw sociaal contract.

Een nieuw sociaal contract

Het is nodig om het vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen. Dat is zeker niet eenvoudig. We moeten instituties herbouwen door checks-and-balances te hernieuwen. Het vraagt ook om een andere mentaliteit van de overheid én van de burgers zelf. Er is geen simpele oplossing. Het hele weefsel van de rechtsstaat moet worden onderzocht en gerepareerd. In dit boek doet Omtzigt een aantal voorstellen daartoe.

Over Pieter Omtzigt

Pieter Omtzigt (1974) is van huis uit econometrist. Van 2003-2021 was hij Kamerlid voor het CDA. Binnen de Tweede Kamer kwam hij bekend te staan als ‘terriër’ en ‘luis in de pels’ door zijn vasthoudende, kritische houding in het controleren van de regering op verschillende dossiers. Hij speelde een cruciale rol in het blootleggen van de kinderopvangtoeslagaffaire. In 2021 zegde hij zijn CDA-lidmaatschap op en ging, na te zijn hersteld van een burn-out, verder als eenmansfractie in de Tweede Kamer.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort EN via livestream

Datum: vrijdag 18 maart

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 12,50 zaalticket/ € 10,00 livestream (excl. ticketkosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl / 06 13 23 41 96

