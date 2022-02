Rondleidingen van textielkunstenaar Willy Doreleijers

BREDEVOORT – Op zondag 27 februari geeft textielkunstenaar Willy Doreleijers om 13.00 en 16.00 uur een persoonlijke rondleiding door de expositie ‘Tijdspinsels’ in de Koppelkerk in Bredevoort. In de rondleiding zal ze nader ingaan op haar werkwijze en de werken waarmee ze momenteel exposeert.

De mens en zijn leefomgeving

Natuur, evolutie en verstedelijking zijn terugkerende thema’s in het werk van Willy Doreleijers. Met grafische ontwerpen en een spel aan lijnen weet ze deze thema’s met elkaar te verweven en alledaagse zaken met een twist te brengen. Ze speelt in op onderwerpen die momenteel spelen in de maatschappij, zoals klimaatverandering, onzekere toekomst en de multiculturele samenleving. Dit resulteert in kleurrijke en grafische werken, waarin de werkelijkheid is geabstraheerd en waarin veel valt te ontdekken.

Evolutie van technieken

Als perfectionist wil Willy Doreleijers het beeld wat zij voor ogen heeft perfect uitgewerkt op textiel krijgen. Om dit te bereiken gebruikt ze technieken als batik, zeefdruk, stempels, transfer dye en stiksel. Ze experimenteert graag met technieken die al jaren worden toegepast en met technieken van de onbekende toekomst. Op deze manier kan ze de grenzen in haar werk verleggen en nieuwe mogelijkheden ontdekken.

Willy Doreleijers

Doreleijers volgde na de technische modeopleiding een tweejarige opleiding Quilten Speciaal bij het SBA voor textieldocenten. Daarna heeft ze zich als kunstenaar verder ontwikkeld onder begeleiding van textieldocenten van de kunstacademie in Maastricht en Arnhem. Haar werk is over de hele wereld te zien in musea, galeries en particuliere instellingen.

Praktische informatie

Op zondag 27 februari zal Willy Doreleijers om 13.00 en 16.00 uur een uitgebreide rondleiding geven naar aanleiding van haar werk in de tentoonstelling ‘Tijdspinsels’ in de Koppelkerk. De reguliere rondleidingen door de expositie die de Koppelkerk om 14.00 en 15.00 uur aanbiedt, zullen die dag worden aangevuld met persoonlijke inbreng van Doreleijers. Aanmelden voor de rondleiding van Willy Doreleijers en de reguliere rondleiding kan via www.koppelkerk.nl. Er is plaats voor maximaal 6 personen per rondleiding.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 27 februari

Tijd: 13.00 en 16.00 uur

Entree: €6,- incl. kop koffie/thee

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

