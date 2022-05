ROVA organiseert winactie; maak kans op mooie prijzen met goed gescheiden pmd

Scheid jij je afval goed? Doe dan mee met de winactie van ROVA en Klaas van Kruistum! Je maakt kans op mooie prijzen. En het enige dat je hiervoor hoeft te doen, is een speciale sticker op één van jouw lege en goed gescheiden pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) te plakken.

Hoe doe je mee?

Als je mee wilt doen, kun je een stickervel aanvragen via de website www.terugwinnaars.nl/recyclenmetklaas. Ieder vel bevat zes stickers waar je je contactgegevens op kunt schrijven. Plak een sticker op je lege pmd-verpakkingen en gooi deze daarna gewoon bij je overige pmd. Let op dat je lege pmd-verpakking(en) tijdens de pmd-inzameling tussen 23 mei en 17 juni in de pmd-container of -zak hebt gedaan. In deze periode halen we de winnende verpakkingen van de lopende band bij de sorteerinstallatie.

Win een waardebon ter waarde van €100,-

Is jouw verpakking één van de tien verpakkingen die we van de lopende band halen in de sorteerinstallatie? Dan win jij een waardebon van €100,- die je kunt besteden bij webshop Verdraaid Goed Product.

Deel je pmd

Maak nog gauw een leuke foto van jouw pmd-verpakking met sticker voordat je ‘m in de container of zak doet. Deel je foto op social media met #RecyclenmetKlaas.

Recyclen met Klaas

In de voorlichtingscampagne recyclen met Klaas, zoekt Klaas van Kruistum uit wat er met zijn afval gebeurt. Hij begint met pmd. Klaas volgt zijn afval vanaf het moment dat het thuis in de keuken ontstaat en ontdekt welke weg het aflegt voordat er een nieuw product van wordt gemaakt. Op www.terugwinnaars.nl/recyclenmetklaas kun je zijn ontdekkingsreis volgen. Met deze winactie laat ROVA zien dat het afval dat thuis wordt gescheiden ook gescheiden blijft.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....