Saamhorigheid stille kracht achter Bloemencorso Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Na twee jaar waarin vanwege Corona een Dahlia Kunstobjecten Route werd georganiseerd is de corsokoorts in Lichtenvoorde weer tot grote hoogte opgelaaid. Herman ter Haar, voorzitter Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde: “We zijn als organisatie erg blij dat er dit jaar weer een volwaardig corso door de straten trekt op 11 september. De Dahlia Kunstobjecten Route was een mooi alternatief, maar kan niet tippen aan het corso. De saamhorigheid in de corsogemeenschap is zo groot dat ze alles op alles zetten om er weer een ‘ouderwets’ spektakel van te maken.”

Alhoewel een aantal corsogroepen dit jaar een moeilijke start kenden, wordt het publiek op de tweede zondag van september weer getrakteerd op een corso zoals ze dat gewend waren. Herman ter Haar: “Er is een flink aantal corsogroepen die op zoek zijn naar een nieuwe bouwlocatie. Daar zijn we als Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde samen met de gemeente heel druk mee bezig. Maar feit is wel dat het er voor een aantal groepen om spande of ze wel op tijd een tijdelijke locatie kregen. Hoe mooi is het dan dat bedrijven zoals REMONDIS en WOPA zo’n groep uit de brand helpen door een tijdelijke locatie beschikbaar te stellen? Maar ook de corsogroepen onderling helpen elkaar om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Zo hielp Corsogroep Van Reedestraat Harbers Paul aan een tent en hielpen ze zelfs mee met het opbouwen ervan. Corsogroep Geschudt bouwt dit jaar een ontwerp van Jobbe Reukers, eigenlijk ontwerper bij de Boschkempers. De saamhorigheid in onze gemeenschap is de stille kracht achter ons corso.”

Techniek en alternatieve materialen

Mooie ontwerpen, actuele thema’s, veel techniek, goed kleurgebruik en bijpassende muziek en figuratie. Volgens Herman ter Haar is het niveau van de wagens dit jaar weer als vanouds. “Een aantal groepen was twee jaar geleden al begonnen met het bouwen van de wagen en hebben de extra tijd benut om flink uit te pakken. Techniek is een steeds belangrijker onderdeel van vele wagens. Bewegende delen, materialen die beter te vormen zijn, maar ook het verfijnen van de ontwerpen met behulp van 3D techniek. Maar denk ook aan het gebruik van bijvoorbeeld cement, ecoline en zelfs cacaopoeder om de dahlia’s een andere kleur te geven. Het bouwen van een wagen met techniek of alternatieve materialen kost vaak veel meer uren dan als je een traditionele corsowagen bouwt. Hopelijk worden de bouwers daarvoor beloond met een flink applaus van het publiek”, aldus de voorzitter.

Unesco Immaterieel Cultureel Erfgoed

In de 93 jaar dat het corso wordt georganiseerd is het uitgegroeid tot een begrip in de verre regio en zelfs in het naburige Duitsland. Het corso staat dan ook niet voor niets vermeld op de Lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland en op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco. “Het publiek wordt dit jaar opnieuw getrakteerd op 18 grote wagens, vele CorsoKIDS wagens en lokale, regionale en internationale top showorkesten,” aldus Ter Haar.

Het corso begint op zondag 11 september om 14.00 uur. Entree 10 euro. Kinderen t/m 16 jaar gratis. Entree en tribunekaarten zijn te koop via www.bloemencorso.com en aan de kassa of bij de tribune.

