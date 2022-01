Samenspelweek Popmuziek bij Boogie Woogie met afsluitend concert

WINTERSWIJK – Ieder jaar organiseert Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur, een samenspelweek met aandacht voor popmuziek. Dit jaar vindt deze week plaats van maandag 31 januari t/m vrijdag 4 februari.



Bandervaring

Het is belangrijk dat leerlingen regelmatig ervaring opdoen in het samenspelen met andere muzikanten, zowel instrumentalisten als vocalisten, zeker binnen de praktijk van de popmuziek. In deze samenspelweek wordt daar extra aandacht aan besteed. De leerlingen van de afdeling pop/ lichte muziek spelen een week lang in diverse formaties.



Concert

De samenspelweek wordt afgesloten met een presentatie waaraan leerlingen én docenten meewerken. Dit slotconcert vindt plaats op vrijdag 4 februari om 19.00 uur in de concertzaal aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk.

Vanwege de coronamaatregelen is het concert op dit moment nog niet toegankelijk voor publiek maar wel te volgen via stream. Log in via de link die te vinden is op de website van Boogie Woogie, www.boogiewoogie.nl, op de dag van het concert. Op de website kunt u tevens zien of het alsnog mogelijk is om de afsluitende presentatie live bij te wonen, mochten de coronamaatregelen inmiddels zijn versoepeld.



Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....