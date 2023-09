Samenwerkingsovereenkomst voor bouw IKC aan Karel Doormanstraat beëindigd

GROENLO – Het college van B&W van de gemeente Oost Gelre heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) met een gymzaal aan de Karel Doormanstraat te beëindigen. Deze overeenkomst werd op 21 september 2022 gesloten met Stichting IKC Willibrordus.

De beslissing volgt nadat duidelijk werd dat bepaalde uitgangspunten voor de bouw van het IKC niet haalbaar waren binnen het beschikbare budget. In 2021 stelde de gemeenteraad een krediet van maximaal € 4.919.045 ter beschikking voor het project. Vanwege een significante stijging in de bouwkosten is dit krediet niet langer toereikend.

Er zijn gesprekken gevoerd over een mogelijke alternatieve invulling van het project zonder de bouw van een gymzaal. Hoewel de stichting een alternatief huisvestingsconcept voorstelde, was de beoogde oppervlakte van dit plan groter dan het origineel en voldeed de gymzaal niet aan de gestelde uitgangspunten. Daarnaast bleef het onduidelijk of dit plan financieel haalbaar was, omdat ondanks verzoeken van de gemeente, geen financiële onderbouwing is verstrekt.

Over de exploitatie van een mogelijke gymzaal zijn eveneens gesprekken gevoerd. De stichting heeft tot nu toe geen bereidheid getoond om de volledige exploitatiekosten van de gymzaal te dragen, een voorwaarde die de gemeente stelt aan alle scholen met een gymzaal binnen de gemeentegrenzen.

Wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers benadrukte dat de gemeente zich blijft inzetten voor kwalitatieve onderwijshuisvesting in Oost Gelre en is voornemens om opnieuw in gesprek te gaan met Stichting IKC Willibrordus.

