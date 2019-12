Simeon Oosthuizen presenteert single bij de Mattelier

GROENLO – Op vrijdagavond 24 januari 2020 presenteert Simeon Oosthuizen zijn nieuwe single-release ‘Veel te laat’ bij de Mattelier in Groenlo. Simeon Oosthuizen (18), geboren in Doetinchem met roots in Groenlo, komt uit een muzikaal nest. De multi-instrumentalist schrijft en produceert zelf zijn muziek.

Simeon’s eerste Nederlandstalige nummer ‘Veel te laat’ heeft een geheel eigen stijl en is met veel show en spektakel via een crowdfund-actie tot stand gekomen. Een mooie mix tussen Jett Rebel en Bløf. Samen met zijn band zorgt Simeon voor een geweldige avond waar naast muziek ook het maakproces van de muziek en de videoclip getoond worden.

Aanvullende act is School’s Out, een coverband uit Lichtenvoorde, waar Simeon de toetsenist is. Op menig feest, bruiloften en kermissen heeft School’s Out gegarandeerd voor een leuke avond 28gezorgd. Trek je dansschoenen maar aan en maak je klaar voor een aanvullend programma met een geweldige sfeer.

Bestel kaarten via de website http://www.demattelier.nl of koop ze aan de kassa.