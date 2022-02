‘Startschotgala’ luidt festivalzomer Feestfabriek in!

LICHTENVOORDE – De persconferentie van dinsdag jongstleden gaf Feestfabriek Alles Komt Goed BV (organisatie van onder andere Zwarte Cross en Mañana Mañana) voldoende vertrouwen om vandaag een nieuw evenement bekend te maken: Startschotgala. Een driedaags evenement op festivalterrein de Schans in Lichtenvoorde. Drie dagen muziek met iedere dag een ander zwaartepunt, maar met als gemene deler: feest.

De Feestfabriek maakt tevens met trots de eerste programmanamen bekend en dat zijn; FeestDJRuud, Foo Fighters Undercoversessie, Creedence Clearwater Revival Undercoversessie, The Dirty Daddies, Rowwen Hèze, BZB, U2 Undercoversessie, Metallica Undercoversessie, Heino, De Paloma’s & Henk Wijngaard en AC/DC Undercoversessie. De voorverkoop start op vrijdag 11 februari om 11.00 uur via www.startschotgala.nl.

Nieuwe naam

“Het idee voor dit evenement lag al langer op de plank en enige tijd geleden hebben we het zelfs al wereldkundig gemaakt onder de naam ‘Mega Immuun Party’, aldus Ronnie Degen, mede-eigenaar van de Feestfabriek. “Die naam werd echter achterhaald door het voortduren van de coronapandemie. Daarom is Startschotgala wel een goede naam! Inhoudelijk is het feest hetzelfde: een enorme Megatent met bekende bands uit Nederland en een Undercovertent waarin bekende Nederlandse muzikanten het werk spelen van hun favoriete bands.” Voorheen werd ‘Startschotgala’ ook gebruikt als kreet voor de openingsavond van de Zwarte Cross en voor het Fieldlab-evenement wat de Feestfabriek zou organiseren. Dit nieuwe evenement staat volledig los van zowel de Zwarte Cross als Fieldlab-evenementen. Degen: “Het is een echte Feestfabriek-naam die wat ons betreft perfect de lading dekt van dit festival en het moment waarop wij het hopelijk mogen organiseren.”

Eerste programmanamen

Vrijdag: op vrijdagavond kun je zowel als muziekliefhebber als ultieme feestvierder compleet uit je dak gaan op onder andere;

– FeestDJRuud

– Foo Fighters Undercoversessie

– Creedence Clearwater Revival Undercoversessie

Zaterdag: op zaterdag gaan we høken en feesten met bands uit alle windstreken van het land met onder andere;

– The Dirty Daddies

– Rowwen Hèze

– BZB

– U2 Undercoversessie

– Metallica Undercoversessie

Zondag: op zondag kunnen de bezoekers ouderwets inhaken op onder andere;

– Heino

– De Paloma’s & Henk Wijngaard

– AC/DC Undercoversessie

Op 7 februari worden er meer namen aangekondigd.

Vertrouwen in een mooi weekend!

Op dit moment is het nog onzeker of er in april daadwerkelijk weer festivals kunnen plaatsvinden. De Feestfabriek ziet de nabije toekomst in ieder geval met veel vertrouwen tegemoet. Degen: “Zoals gezegd start de voorverkoop voor het Startschotgala op 11 februari. Vanaf dat moment tellen wij af tot de eerstvolgende persconferentie. Hopelijk krijgen wij dan definitief groen licht van het kabinet. Hopelijk krijgen wij tijdens deze persconferentie definitief groen licht van het kabinet. En mocht dat niet zo zijn, dan krijgen alle kaartkopers hun geld gewoon terug.”

Startschotgala

1 – 2 – 3 april 2022

Festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde

Start voorverkoop: 11 februari om 11.00 uur

Vrijdag-, zaterdag- en zondagkaarten à € 32,50 per stuk zijn te koop via de website.

Meer informatie en kaarten: www.startschotgala.nl

