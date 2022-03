Streetcatwalks en rondrijdende dj op Open Zondag

LICHTENVOORDE – In de voorbije maanden was het voor niemand fijn dat er niets gebeurde, maar nu er nieuwe lente voor de deur staat is het nu tijd om weer te tonen dat Lichtenvoorde leeft. Gesteund door het Ondernemersfonds pakken de modewinkels op zondag 3 april flink uit met hun eerste grote evenement. Een Street Fashion Show op drie verschillende plaatsen in het centrum van Lichtenvoorde. Van daaruit kun je meteen na de show ook naar de winkels.

“Met deze modeshows tonen we aan dat het gewone leven weer als vanouds is opgepakt. En dit doen we op deze stralende lentedag met wat heet ‘een Lichtenvoordse verrassing’. Dat betekent dat we niet de verwachte modeshow op een catwalk op de Markt weer opbouwen, maar dat we op zondag op 3 plekken drie flinke rode lopers uitrollen”, vertelt de organisatie van de mode uitnodigend. Daarover heen lopend tonen enkele tientallen modellen de nieuwe voorjaarsmode en trends.

Wie de mobiele DJ en de makers van het straattheater door de straten volgt, maakt de hele modetour mee. Zij verplaatsen zich van rode loper naar rode loper en maken de fashionshows op de drie plekken tot een waar spektakel. Zodra de dansers van studio Motiv-dance op deze plekken verschijnen is dit het daverend begin van de streetfashionshow.

Deze dansers sluiten de streetfashionschow ook weer af waarna de stoet van DJ, straattheater en modellen weer verder gaat naar de volgende plek in het centrum.

“Toeschouwers kunnen gewoon lekker afzakken na het centrum. Kijken is gratis en de winkeliers geven hun klanten advies en volop de gelegenheid de nieuwe lentemode te passen en te kopen. Bij de horeca kun je bij dit stralende voorjaarsweer een heerlijke plek op het terras reserveren”, aldus de modeorganisatie en het Ondernemersfonds.

De streetfashionshows zijn om 13.00 uur, 14.15 uur en 15.30 uur te zien zijn. De presentatie is in handen van het theaterduo Robbin en zijn assistent.

