Talloze hoogtepunten maakten 24e editie van de Zwarte Cross een aards paradijs

LICHTENVOORDE – De Zwarte Cross is terug in het basispakket en dat werd gevierd. De afgelopen vier dagen zwierden 229.900 festivalgangers over de 160 hectare grond: eindelijk thuus. Het werd een editie waar festivaldirectrice Tante Rikie alleen maar van kon dromen. Na een bomvol programma inclusief verrassingsoptredens, een Uitzwaaigala en Defilé gaat de ‘madre de familia’ der Zwarte Crossers na 25 jaar nu toch echt met pensioen. Het weekend vloog voorbij en er hebben geen noemenswaardige incidenten plaatsgevonden. Wel werd er af en toe een traantje gelaten, met name door Tante Rikie zelf.

Enkele hoogtepunten op een rijtje

– Jovink stond speciaal, als verrassing, voor Tante Rikie nog één keer op het podium.

– Tijdens het Defilé van Tante Rikie kwam René Froger ‘even’ vermelden dat Rikie en Frans Bauer, in november, samen in de Johan Cruijff ArenA mogen meezingen tijdens de Toppers in Concert.

– Tijdens een reguliere training vlogen er twee F16’s van de Koninklijke Luchtmacht over in formatie om Tante Rikie een eresaluut te brengen.

– Dropkick Murphys deden een surprise show in Café Harder! voor honderd gelukkigen en sloten later die avond het hoofdpodium af.

– Lotte van Drunen heeft de zevende wedstrijd van het KNMV Open Nederlands Kampioenschap 125CC gewonnen. Op de crossbaan reed de 14-jarige alles op een hoop en ze versloeg in het totaalklassement alle stoere kerels die meededen.

– Het Red Bull Skydive Team kwam een aantal keer als vallende sterren uit de lucht vallen om wensen in vervulling te laten gaan, onder andere met een verlovingsring voor een huwelijksaanzoek van een bezoeker middenin de Loco Arena.

Met deze opsomming doen we de diversiteit van het festival tekort, want dankzij de honderden theaterartiesten en bands waren er teveel hoogtepunten om op te noemen.

Kippenvel

Wie kan het mooier verwoorden dan Tante Rikie zelf: “De afgelopen dagen waren veel mooier dan ik ooit heb durven dromen. Volgens mij gaat mijn kippenvel nooit meer weg en eigenlijk hoop ik dat ook! Ik heb genoten met mijn hoofd, schouders, knieën en tenen van al het gejuich, geklap en de positieve energie. Wat is de Zwarte Cross toch een prachtige wereld. Al jaren! Het weekend raasde voorbij en alles wat ik mee heb mogen maken voelde als één groot cadeau. Het Defilé met allerlei cadeautjes, het Uitzwaaigala met Jovink, een ‘Golden Lifetime Achievement Award’, het is te veel om op te noemen. Als klap op de vuurpijl mag ik ook nog met Frans optreden bij de Toppers in de Johan Cruijff ArenA en bij het Mega Piraten Festijn in GelreDome. Ik besef het allemaal nog maar half en ik ga dit nooit vergeten! Ik wil heel graag iedereen bedanken die ooit een steentje aan het mooiste festival op aarde heeft bijgedragen. Alle medewerkers, vrijwilligers en natuurlijk alle bezoekers. Jullie! Zwarte Crossers I LOVE YOU! Volgend jaar gaan we de Zwarte Cross gewoon weer dunnetjes overdoen, maar dan zonder mij als festivaldirectrice. Je kunt me wel chillend vinden in een hoekje van de Reggaeweide, aan de spareribs in The Bayou, lachend op de Theaterweide en alle andere hoekjes waar ik met de draagstoel niet kwam. We zien elkaar. Bedankt voor alles lieve mensen!”

Ongewenst gedrag campagne deels geslaagd

Net als voorgaande edities was er toch weer een groep bezoekers die het nodig vonden om, met name op zondagavond, in mastkokers te klimmen, meubilaire te slopen en zich lomp en baldadig te gedragen. De organisatie zal de boodschap ‘Hufters blijf thuis!’ namens Tante Rikie blijven verspreiden.

Data 2023

De data voor de 25e editie, de start van de voorverkoop en inschrijving zijn ook al bekend. Volgend jaar zal de Zwarte Cross plaatsvinden op 20-21-22-23 juli 2022. De inschrijving voor de crossklasses start op 5 november 2022. Vanaf 12 november kunnen leden van de Zwarte Cross fanclub ‘Harder!’ kaarten bestellen en een week later, op 19 november, start de voorverkoop voor de rest van de wereld.

Dank aan iedereen

De Feestfabriek wil alle leveranciers, partners en vrijwilligers op de Zwarte Cross enorm bedanken. Achter de schermen was het enorm zwoegen, mede vanwege de korte aanlooptijd en de uitdagingen binnen de branche, met betrekking tot onder andere de middelen en materiaal. De organisatie vindt het machtig dat zoveel mensen en partijen zich wederom hebben ingezet voor het festival: de voorleesmoeders in het Blagenparadijs, iedereen die voor de clubkas z’n schouders eronder zet, de toiletmensen, de afvalprikkers, de sfeerbeheerders, iedereen die de cross in goede banen leidt en álle anderen die op welke manier dan ook een bijdrage hebben geleverd. Zonder jullie geen Zwarte Cross!

WWW.ZWARTECROSS.NL

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....