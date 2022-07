Tante Rikie heeft nog één wens: hufters, blijf thuis!

LICHTENVOORDE – “Een Zwarte Cross met nul asociale incidenten, dat zou ik echt een mooi afscheidscadeau vinden!” Dat was de reactie van Tante Rikie op de vraag of ze nog wensen had voor haar 25e (en laatste!) jaar als festivaldirectrice. Tante Rikie en haar organisatie tikken na dik twee decennia bijna de perfectie aan met de goede sfeer op het unieke feest, maar toch zijn er nog een aantal bezoekers die het festival en de Achterhoekse gastvrijheid gewoon niet snappen. Er is telkens een klein groepje hufters (op de 229.500 bezoekers) verantwoordelijk voor vernieling, discriminatie en (seksueel) overschrijdend gedrag. Daarom nu een oproep voor deze minderheid: zet je kaartje op TicketSwap en blijf thuis!

Na de laatste Zwarte Cross in 2019 deed de organisatie er een bericht uit over de bezoekers. Korte samenvatting: hulde en kusjes voor de openminded meerderheid, een enkeltje goelag voor een aantal kneuzen. Het zijn er maar een paar op het totaal van 229.500 bezoekers, maar die paar werpen een nare smet op de Zwarte Cross en geven ook een verkeerd beeld van de Zwarte Cross en de Achterhoek. Daarom doet Tante Rikie nu, voorafgaand aan het festivalweekend, een beroep op iedereen met de vraag: lees onze huisregels door en laat je niet verleiden tot lomp gedrag. En voor de lieve meerderheid nog een speciaal verzoek: spreek op de Zwarte Cross je vrienden aan in het geval van baldadig of lomp gedrag. Specifiek gaat het om bezoekers die de boel afbreken, mensen betasten en/of racistisch bejegenen, discrimineren, wildplassen en/of vechten. Er kan en mag veel op de Zwarte Cross, maar dit gedrag hoort niet thuis op ons gemoedelijke en openminded feest. We kunnen een hele politiemacht optrommelen om van het kleine aantal overtreders af te komen, maar we hebben liever dat de bezoekers elkaar een beetje in de gaten houden en aanspreken op asociaal gedrag. Voor de mensen die bier drinken: prima, maar als je je dan als een holbewoner gaat gedragen, drink dan maar liever niet.

De slogan voor 2022 ‘Welkom Thuus’ wordt officieus al jaren gebezigd door bezoekers, artiesten en medewerkers en is geïnspireerd op de onderlinge saamhorigheid op de Zwarte Cross. Men helpt elkaar, biedt elkaar een biertje aan en houdt elkaar een beetje in de gaten. Veel bezoekers zijn een verlengstuk van de typische Achterhoekse gastvrijheid en dat is mooi om te zien. Het thema ‘Welkom Thuus’ is tevens een mooie aanleiding om Rikies huisregels nog weer eens aan te scherpen en voor het voetlicht te brengen. Iedereen moet zich namelijk compleet thuis voelen op de Zwarte Cross, behalve hufters. Lees hier de huisregels van Tante Rikie. Hier staat ook wat je kunt doen als je je niet veilig voelt op het festival of als je een melding wilt doen.

Vanaf de eerste Zwarte Cross trekt De Feestfabriek als organisatie vol optimisme ten strijde tegen betutteling, vertrutting en pretenties. De Zwarte Cross staat voor vrijheid, uitbundigheid, humor en gemoedelijkheid. Daarom zijn er op de Zwarte Cross veel minder regels en verplichtingen dan op andere plekken waar zulke grote groepen mensen bij elkaar komen. Vol overgave wil de organisatie deze strijd blijven voeren. Dat kunnen wij natuurlijk niet alleen: daar hebben wij onze bezoekers bij nodig! Gelukkig voelen wij ons alle edities ook enorm gesteund hierin door de Zwarte Crossers, want het overgrote merendeel van onze bezoekers maakt er ieder jaar weer een fantastisch feest van. Daar zijn wij ontzettend trots op en zeer dankbaar voor! Een uitgebreid standpunt over ongewenst gedrag op de Zwarte Cross staat op onze website.

