Taste Live met Vitesse Tribute.

GROENLO – ‘Springtime Confusion’ is een initiatief van drummer Bas de Vries. De groep dankt zijn naam aan een van de vele nummers die de band Vitesse heeft opgenomen. Deze band – die destijds werd gezien als de beste live act in Nederland – loopt als een rode draad door het leven van De Vries. Vooral oprichter en drummer Herman van Boeyen heeft hem geïnspireerd; hij stond begin jaren 80 te boek als de beste en snelste drummer die we in Nederland kenden. Om die reden besloot De Vries een Vitesse-tributeband te starten.

Vitesse is in 1975 opgericht door Herman van Boeyen en Herman Brood. In diverse bezettingen behaalde de band veel lp- en singlesuccessen. IJzersterke lp’s als Out in the Country (1978), Rock invader (1979), Live in Germany (1982) en Incomplete Works (1982) bestormden de hitlijsten, evenals singles als Rock and roll band (1979), Whole lot of travellin’ (1979), Rosalyn (1982) en Good Lookin’ (1982). In 1994 besluit Van Boeyen een punt te zetten achter Vitesse.

Voor Springtime Confusion heeft De Vries exact het drumstel van Van Boeyen van begin jaren 80 nagebouwd, inclusief het rek met Simmons pads! Met z’n vieren weten de mannen het Vitesse-geluid op een geweldige manier te evenaren en zetten zij een tributeband neer op een absoluut topniveau. De band richt zich vooral op de jaren 1978 – 1983, de periode waarin Vitesse waanzinnig populair was. In twee sets van 45 minuten neemt Springtime Confusion het publiek mee terug in de tijd en komen alle hits uit die periode voorbij.

Wanneer: 7 mei

Aanvang: 22:00 uur

Deur open: 20:00 uur

Kaarten op www.rockcafetaste.nl (klik rechts boven op Tickets Taste)

