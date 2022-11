Thema-avond ‘sexting’ in kader van Orange the World

OOST GELRE – Op maandag 28 november vindt de start van Orange the World in de gemeente Oost Gelre plaats. Francien Regelink, schrijfster van twee boeken over het actuele thema ‘sexting’ is overdag aanwezig bij Scholengemeenschap Marianum Groenlo. Daarna verzorgt zij op uitnodiging van de Bibliotheek Oost-Achterhoek die avond (vanaf 19.30 uur) in de kapel van het Marianum een lezing voor ouders over hetzelfde thema. Gratis kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar via www.oostachterhoek.nl/regelink of in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Orange the World

Orange the World is een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt elk jaar plaats van 25 november (Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (Internationale Mensenrechtendag). Al enkele jaren worden er in de gemeente Oost Gelre activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor Orange the World. Dit jaar is schrijfster Francien Regelink om medewerking gevraagd.

Aandacht voor sexting bij Marianum

28 november zal voor leerlingen van Scholengemeenschap Marianum in het teken staan van het onderwerp sexting: het verspreiden of delen van seksueel getinte berichten of foto’s of video’s van zichzelf via mobiele telefoons of andere media. Regelink zal, als één van de activiteiten op de school, haar ervaringen delen en geeft een workshop waarin ze leerlingen meeneemt in hoe het is om slachtoffer te zijn van het verspreiden van een naaktfoto. Daarnaast staat zij stil bij (online) omgangsvormen, mentale gesteldheid en groepsdruk.

Avondprogramma voor ouders en andere belangstellenden

Tijdens het avondprogramma vertelt Francien Regelink daar ook haar verhaal, maar nu gericht op ouders. De GGD Noord- en Oost-Gelderland begeleidt de avond en is aanwezig voor aanvullende uitleg en voor vragen.

Gratis kaarten voor avond via website of in bibliotheek

De avond voor ouders en andere belangstellenden wordt gehouden in de kapel van Marianum Groenlo en begint om 19.30 uur. Gratis kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar via www.oostachterhoek.nl/regelink of in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Francien Regelink

Francien Regelink, geboren in Warnsveld, is online marketeer, content strategist en dé deskundige op het gebied van sexting. Zelf zegt ze hierover het volgende: “Hoezo deskundige sexting? Omdat ik er zelf slachtoffer van ben. Toen ik vijftien jaar oud was, liet ik via de webcam mijn borsten zien aan de coolste jongen van de school. Ik maakte een screenshot en stuurde hem de foto van mijn borsten via MSN, in het volste vertrouwen en de veronderstelling dat het ‘for his eyes only’ was. Daar dacht hij helaas anders over. Niet veel later hingen mijn borsten door de hele school. Een heftige ervaring waar ik veel van geleerd heb en die ik uiteindelijk om heb weten te draaien naar iets positiefs. Ik schreef een boek over mijn verhaal en heb het mijn missie gemaakt om de kennis over seksueel grensoverschrijdend gedrag te vergroten”.

Naar aanleiding van de vele bezoeken die Regelink al bracht aan klassen, ging ook steeds vaker het geluid op of ze niet ook op ouderavonden haar verhaal wilde doen. “Het is eigenlijk best gek dat je als ouder aan je kind vraagt hoe zijn of haar dag was, maar niet vraagt hoe zijn of haar dag online verlopen is. Aangezien daar bijna net zo veel tijd wordt doorgebracht. Al dan niet meer. En wat speelt er zich online eigenlijk allemaal af in de beleveniswereld van uw zoon of dochter? Waar mag u de regie pakken en waar kunt u deze beter laten liggen en erop vertrouwen dat u kind online zijn of haar weg weet. Allemaal dingen waar ik tijdens de ouderavond verder op in ga”, aldus Francien.

De activiteiten rondom Orange the World Oost Gelre zijn een samenwerkingsverband van Scholengemeenschap Marianum, gemeente Oost Gelre, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Soroptimisten en de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

