Tijdelijk lichtmonument Holocaust op Markt in Groenlo

GROENLO/OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre doet mee aan het tijdelijk lichtmonument ‘LEVENSLICHT’ van kunstenaar Daan Roosegaarde. Alle inwoners van Oost Gelre en daarbuiten zijn van harte welkom om naar het monument op de Markt in Groenlo te komen. Dat kan op 26 en 27 januari 2020 van 17.00 – 22.00 uur.

LEVENSLICHT Levenslicht is een monument van 104 duizend ‘lichtgevende’ stenen. Deze 104 duizend stenen staan voor de Joodse, Roma- en Sinti-slachtoffers van de Holocaust in Nederland. Het lichtmonument draagt bij aan het besef dat zij die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren. Het monument is een eenmalige tijdelijke aanvulling op de bestaande oorlogs- en Holocaustmonumenten, in het kader van 75 jaar vrijheid. Stenen ter herdenking Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk. Elke deelnemende gemeente krijgt een plateau met 500 stenen. Deze stenen vormen een intieme cirkel. Ze zijn geïmpregneerd met fluorescerende inkt. Dankzij een ultraviolette lamp lichten de stenen om de paar seconden op en doven ze weer uit, als een ademhaling of hartslag.

Op zoek naar voorlezers van de verhalen en gedichten en zang en muziek

Tijdens het bezoek aan het monument Levenslicht kunnen op beide dagen verhalen worden gelezen en gedichten voorgedragen, worden gezongen en gemusiceerd. Het Comité 4 mei Groenlo vraagt daarvoor de medewerking van inwoners van Oost Gelre. Ook van buiten de gemeente is men welkom om mee te doen. Er liggen verhalen en gedichten klaar.

75 jaar bevrijding Auschwitz-Birkenau

Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, is op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde: LEVENSLICHT. In januari 2020 wordt het tijdelijk lichtmonument geplaatst in gemeenten waar de vervolging van Joden, Roma en Sinti plaatsvond.

LEVENSLICHT in Groenlo

Groenlo is een plaats met een Holocaustverleden, maar ook in de rest van onze gemeente leven herinneringen aan deze tijd. Daarom heeft de gemeente Oost Gelre zich aangemeld voor het lichtmonument. De organisatie is in handen van het Comité 4 mei Groenlo. Het comité nodigt alle inwoners van Oost Gelre en daarbuiten uit om naar het monument te komen op 26 en 27 januari 2020 van 17.00 tot 22.00 uur op de Markt in Groenlo. U kunt rondom het monument lopen, de stenen aanraken en verplaatsen.

Wilt u of uw vereniging, organisatie of bedrijf meedoen? Meldt u zich dan aan bij het Comité 4 mei Groenlo

Dat kan via het mailadres levenslichtgroenlo@hotmail.com. Het Comité 4 mei Groenlo neemt vervolgens contact met u op om verdere afspraken te maken.