Tips en tricks belastingaangifte in bieb

LICHTENVOORDE – Op dinsdag 5 april 2022 (19.30 uur) verzorgt Dick van Silfhout in de Bibliotheek Lichtenvoorde een informatieavond over het doen van belastingaangifte. De avond is gratis, maar aanmelden op www.oostachterhoek.nl/belasting is wel nodig.

Tips en tricks belastingaangifte

Bij de meeste mensen is hij alweer op de mat gevallen, de blauwe envelop. Vóór 1 mei moet de aangifte inkomstenbelasting binnen zijn bij de belastingdienst. Ga je zelf de belastingaangifte regelen? Tegenwoordig gaat dat digitaal en daar komt best wat bij kijken. Het is belangrijk om de juiste informatie bij de hand hebben en een aantal dingen goed te controleren.

Tijdens de informatieavond krijg je een aantal handige tips en handvatten bij het invullen van de aangifte. Wat zijn de valkuilen? Welke kosten zijn er aftrekbaar? En hoe zit het met giften aan goede doelen? Er wordt ingegaan op onderwerpen zoals toeslagen, belastbaar inkomen, medische kosten en studiekosten.

Dick van Silfhout

De informatieavond wordt verzorgd door Dick van Silfhout. Dick is oud-medewerker van de belastingdienst en digitaal vrijwilliger bij de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Aanmelden

De informatieavond ‘Tips en tricks belastingaangifte’ is gratis bij te wonen. Wel is het nodig om je aan te melden. Dat kan via www.oostachterhoek.nl, door je te melden in een vestiging van de Bibliotheek Oost-Achterhoek of door te bellen met het Servicebureau van de Bibliotheek: 088-0062929.

