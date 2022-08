Tweede editie ‘Schrijf glans aan je barst’ in bieb

LICHTENVOORDE – Op woensdagavond 5 oktober 2022 (om 19.30 uur) start Barbara Pavinati (Rabarbara) met haar schrijflessen. De vierdelige lessenreeks ‘Schrijf glans aan je barst’ wordt georganiseerd in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Meer informatie is te vinden op www.oostachterhoek.nl/glans

Glans aan je barst

De lessenreeks is een jaar geleden voor het eerst in de Bibliotheek georganiseerd en bleek een groot succes. Dinès Quist volgde deze lessen. “De lesmethode vind ik heel prettig en het maakt los, waarvan ik zelf niet wist dat dat in mij zat”, aldus de enthousiaste oud-deelneemster.

Barbara Pavinati: “De lessenreeks ‘Schrijf glans aan je barst’ heb ik ontworpen tijdens de cursus ‘Autobiografisch schrijven als therapeutisch middel’ die ik in 2019 gevolgd heb bij SPSO in Huis ter Heide. De naam van de lessenreeks’ is geïnspireerd op de regel ‘There’s a crack in everything, that’s how the light gets in’ uit het liedje Anthem van Leonard Cohen.

Ik weet dat veel mensen worstelen met hun barst en dat er in de huidige therapieën niet altijd een goede manier is om die pijn een plek te geven. Schrijven kan daarbij helpen is in ieder geval mijn persoonlijke ervaring. Schrijven heeft mij altijd geholpen. Zonder schrijven was ik nooit de mooie en krachtige persoon geworden die ik nu ben. Anderen gun ik dat fijne gevoel ook. In vier lessen intuïtief schrijven leer je aan de hand van gerichte opdrachten anders naar de barsten waar je mee worstelt kijken. Je krijgt een mildere blik op jezelf en leert alles vanuit een ander perspectief zien.

Ik besef mij terdege dat je in vier lessen niet een volledig ander persoon kan worden, maar je hebt dan in ieder geval wel een eerste stap gezet met het accepteren van je imperfectie.”



Cursusdata en aanmelden

De deelnamekosten bedragen €80,00 voor leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek en €90,00 voor niet-leden. De cursusdata zijn: 5, 12, 19 en 26 oktober 2022. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/glans of in één van de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

