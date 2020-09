Verhalen gezocht over Twiefel

Jaarlijks wordt in de maand maart de Waeke van het Achterhoekse en Liemerse boek gehouden. Ter gelegenheid daarvan wordt het boekenweekgeschenk Flonkergood uitgegeven. De organisatie vraagt voor de uitgave van 2021 verhalen en gedichten over het thema ‘Twiefel’.

Iedereen die over dit onderwerp zijn of haar verhaal kwijt wil, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage in te sturen. De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood. Een aantal auteurs wordt (indien dat weer mogelijk is) uitgenodigd om hun verhaal voor te dragen tijdens de aftrap van de Waeke van het Achterhoekse en Liemerse boek op zondag 7 maart 2021 (locatie is nog niet bekend).

De belangrijkste voorwaarden zijn:

– De verhalen zijn geschreven in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten.

– Elke deelnemer mag maximaal drie verhalen/gedichten insturen.

– De lengte van een verhaal is maximaal 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Langere teksten worden niet in behandeling genomen.

– De bijdragen moeten uiterlijk 15 november 2020 als word-document en per e-mail worden ingestuurd naar: info@ecal.nu