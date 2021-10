Vette garage blues in Taste.

Deel dit bericht













GROENLO – Roland en Marion ontdekte Le Garage op Oerol. De band was aan het spelen toen de band van Roland en Marion aan het opbouwen was. “Wat een geweldige band en geweldige sound, deze band moest absoluut naar Taste komen. Heerlijke en lekker swingende en uitermate dansbare blues. Dat wordt weer genieten, en na afloop lekker een broodje hamburger of warm vlees scoren (ook aan de vegetarische burger is gedacht)”, aldus Roland en Marion van Taste.

Le Garage

Ergens in Utrecht staat een werkplaats waar Monsieur Renault, Johnny Jack en Rusty hun vuige garageblues in elkaar sleutelen. Smerige songs met een stampend ritme, stuwende gitaren en doorleefde harmonica. Laat je meeslepen door hun energie en keep it rocking & stomping

Monsieur Renault: zang, mondharmonica

Johnny Jack: gitaar

Rusty: drums

Kaarten: 7,50 inclusief 1 consumptiemunt bestel je op rockcafetaste.nl (zie het ticketicoon of op Taste Live het evenement)

Zondagmiddag 7 november

Aanvang 15:30 uur STIPT

Open: 15:00 uur

QR code en ID verplicht

