Jaarlijks organiseren de Dialectkring Achterhook en Liemers, Stichting Vrienden van de Streektaal Lochem en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in maart de Waeke van het Achterhookse en Liemerse book.

In de oude opzet nomineerde een onafhankelijke jury vijf boeken die in het voorgaande jaar over de regio waren verschenen. Daarvan werd uiteindelijk één boek verkozen tot Beste boek Achterhoek en Liemers. Dit is nu veranderd. Er vindt geen verkiezing meer plaats van het ‘Beste Boek’.

Een grote diversiteit aan streekboeken uitgebracht

De organisatie heeft besloten terug te keren naar het oorspronkelijke doel van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse book en dat is aandacht genereren voor álle boeken die enige betrokkenheid hebben met de regio, ongeacht het onderwerp, de vorm of de taal.

Er zijn in 2020 weer vele hele diverse streekboeken uitgebracht die allerlei aspecten van de streekhistorie belichten. Het aanbod bevat onder meer biografieën van streekgenoten, kookboeken, natuurboeken en kinderboeken en opnieuw zijn er in 2020 weer veel oorlogsboeken verschenen.

In aanloop naar de Waeke, die plaats vindt van 8 t/m 14 maart 2021, brengen uitgevers, samenstellers en auteurs hun publicatie onder de aandacht. Dit gebeurt onder andere via (social) media en het uitbrengen van een poster waarmee regio breed aandacht wordt gevraagd voor de regionale publicaties die in 2020 zijn verschenen. Zie voor het promotiefilmpje, https://youtu.be/vsLLwl-cG0w

De geplande boekenbeurs waarop betrokkenen hun publicatie hadden kunnen presenteren, kan vanwege Corona helaas geen doorgang vinden.

Flonkergood 2021: prachtige en ontroerende verhalen in het teken van Twiefel

Ter gelegenheid van de Waeke is het boekenweekgeschenk Flonkergood uitgegeven met verhalen en gedichten in de streektaal over het thema Twiefel. Dit thema is ‘vanoet allerlei heuke bekekken. D’r kump aarzeling, besluteloosheid, innerleke stried, onzekerheid, scepsis en wantrouwen in de verhalen veur.’ Titels als ‘Eindelijk ’n deerntj’n, Jungeske van 6 jaor twiefelt niks ….. en Wie van de dri-j?’ spreken tot de verbeelding en maken nieuwsgierig.

Aan de uitgave hebben 20 auteurs en dichters hun bijdrage geleverd. De verhalen zijn van mooie illustraties voorzien door Peter Bresser. De drie Twiefelverhalen van Erik Schokkin (Lichtenvoorde), Gerdien Jimmink (Lochem) en Antoon Driessen (Lichtenvoorde) worden door henzelf voorgelezen en zijn te zien via: https://youtu.be/Sb0UkVYVWQ0

Bij aankoop van een streekboek in de Waeke krijgt men de bundel Flonkergood cadeau. Het maakt geen verschil of u het boek koopt bij de regionale boekhandel of online. Een aantal van de gepromote uitgaven zijn te koop via www.achterhoekseboeken.nl.