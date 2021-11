Wandeling in Groenlo met aandacht voor kunst, cultuur en erfgoed

Deel dit bericht













GROENLO – Op woensdag 24 november organiseert Boogie Woogie, samen met partners in de kunst- en cultuursector, een wandeling langs mooie cultuurlocaties in de kern van Groenlo. Bijzonder bij deze wandeling is dat er op elke plek een passende activiteit plaatsvindt.

De partners

Het initiatief is ontstaan door een samenwerking met vier belangrijke organisaties in het cultuurleven van Groenlo; Galerie KiK, Brouwersnös, SCC De Mattelier en de Oude Calixtuskerk (SOGK: Stichting Oude Gelderse Kerken). Tijdens de wandeling worden alle locaties bezocht.

In Galerie KiK wordt werk van Jan Cremer geëxposeerd onder de titel ‘Tulips’. De Stichting Kunst in het Koetshuys zorgt voor achtergrondinformatie. Brouwersnös is een bierbrouwerij en distilleerderij in Groenlo. Na het vertrek van de Grolsch brouwerij in 2004 is het in 2018 weer voor het eerst dat er professioneel bier wordt gebrouwen in Groenlo. De brouwerij staat op een spraakmakende locatie met een rijke geschiedenis.

Bij Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier geeft directeur Tonnie Zieverink informatie over de activiteiten van het centrum en is er aandacht voor gezellige muziek en lokale verhalen (Ria Olijslager).

Natuurlijk mag de Oude Calixtuskerk in dit rijtje niet ontbreken. Hier staan twee instrumenten van cultuurhistorische waarde, de beiaard en het eerste Flentrop orgel van na WOII (1951). Zowel de beiaard als het orgel (gebouwd volgens de baroktraditie), worden door stadsbeiaardier Wim Ruessink bespeeld. Bij de presentatie van het orgel speelt Harry ten Brinke op een replica van een baroktrompet uit de 17e eeuw.

Wandeling in groepen

De deelnemers worden in groepen ingedeeld. De wandeling inclusief activiteiten start om 14 uur en duurt tot circa 16.30 uur. Hoewel de focus is gericht op ouderen is het goed mogelijk dat een oudere deelnemer wordt vergezeld door een jonger familielid, een mantelzorger of een zorgmedewerker. Een groepje kan dus gemêleerd van samenstelling zijn. Bovendien is er begeleiding door vrijwilligers.

Kader

Het project is onderdeel van Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek en Lang Leve Kunst Oost Achterhoek. Deze organisaties zetten zich in voor het versterken en zichtbaar maken van de culturele identiteit en leefbaarheid van de regio en het bevorderen van welzijn met als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst.

Aanmelden

Door het grote enthousiasme van de deelnemende organisaties is deelname gratis. Graag z.s.m.opgeven doch uiterlijk donderdag 18 november bij Boogie Woogie, e-mail: harry@boogiewoogie.nl, telefoon: 0543 51 55 69

