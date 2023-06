Zangtalent Schittert Tijdens Theaterconcert ‘Sing Your Heart Out’

GROENLO – Op zaterdag 1 juli kunnen muziekliefhebbers genieten van een buitengewoon theaterconcert genaamd ‘Sing Your Heart Out’. Het evenement brengt maar liefst dertig getalenteerde zangers en zangeressen samen, variërend in leeftijd en achtergrond, maar met één gemeenschappelijke passie: zang. Onder begeleiding van zangeres en zangdocente Maartje Waanders, tonen deze vocalisten hun veelzijdige talenten in solo’s, duetten en groepsnummers.

‘Sing Your Heart Out’. Het diverse repertoire omvat jazz, pop- en rockmuziek, en wordt begeleid door de getalenteerde toetsenist Dennis Weelink. De deelnemers aan dit concert variëren in leeftijd van 16 tot 75 jaar. Sommigen zingen puur uit plezier, anderen maken deel uit van koren of bands, en er zijn zelfs enkelen die hun toelating voor een conservatorium willen doen. Voor sommigen is zang zelfs hun beroep. Het harde werk en de toewijding van deze zangers hebben geleid tot prachtige optredens die het publiek zeker zullen ontroeren en vermaken.

Het theaterconcert biedt niet alleen een geweldige avond vol muzikaliteit, maar ook kansen voor geïnteresseerden. Of je nu op zoek bent naar zanglessen, een nieuwe aanwinst voor je koor of band wilt vinden, of gewoon wilt genieten van hoogstaand en gevarieerd muzikaal talent, ‘Sing Your Heart Out’ is de perfecte gelegenheid.

Mis deze bijzondere voorstelling niet en kom op zaterdag 1 juli naar De Matterlier in Groenlo om te genieten van de schitterende stemmen, het enthousiasme en de muzikaliteit van deze getalenteerde zangers en zangeressen.

Kijk hier voor meer informatie en kaarten

