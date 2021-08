Zomer in Gelderland in Mariënvelde

Deel dit bericht













MARIENVELDE – Omroep Gelderland is met Zomer in Gelderland op donderdag 5 augustus in Mariënvelde. Vier weken lang gaan het nieuwe presentatie duo Frank Oosterwegel en Lisanne Halleriet de provincie in om weer een heleboel leuke dorpen en buurtschappen te bezoeken. De grote vraag is natuurlijk: Wat is de Mooiste plaats van Gelderland. Die ‘eretitel’ is nu nog in handen van Appel-Driedorp. Dit zijn de plaatsen waar we dit jaar naar toe gaan:

Donderdag 5 aug: Mariënvelde

Zomer in Gelderland is van 2 tot en met 27 augustus iedere avond om 18.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald).