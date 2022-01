Zwarte Cross presenteert nieuwe festivalslogan: Welkom Thuus!

LICHTENVOORDE – In 2022 met Dropkick Murphys, De Jeugd van Tegenwoordig, Danny Vera, Bram Krikke e.v.a. | 2022 is Tante Rikie’s Jubeljaar. De eerste coronaversoepelingen van 2022 zijn aangekondigd, maar het is nog niet genoeg. De wereld moet weer compleet van het slot en festival de Zwarte Cross terug in het basispakket! De organisatie neemt alvast een voorschot op de zaken en biedt perspectief met de festivalslogan voor dit jaar: Welkom Thuus!

Samen met duizenden gelijkgestemden rennen Zwarte Crossers in 2022 nog één laatste maal in de open armen van de afzwaaiende mater familias, godin en bedenker van de Achterhoekse oerknal: Tante Rikie. In haar Tuin der Lusten, die Zwarte Cross-bezoekers het gezamenlijke thuus noemen, vindt men in 2022 sappige groene weides tot zover het oog reikt, zalvende klanken die de knalpiep van Eustachius strelen, paradijselijk geurende feromonen en spijzen, een gouden sap dat maar blijft vloeien en ondertussen vliegt iedereen voorbij op een collectieve high van goeien zin. De slogan wordt officieus al jaren gebezigd door bezoekers, artiesten en medewerkers en het werd volgens de organisatie tijd om de kreet officieel te maken.

Tante Rikie: “Thuus is meer een gevoel dan een plek: je bent er gruwelijk op je gemak en onmundig relaxed. Je kunt er je zalige zelf zijn, want je bent tenslotte thuus! Hier zijn zaken als carrière, looks, lichaamsgeur, gewicht, leeftijd, afkomst of seksuele voorkeur onbelangrijk, want je bent thuus samen met mensen die gewoon schik met jou willen maken!” Na twee jaar afwezigheid zal dit gevoel alleen maar zijn toegenomen gokt de organisatie van de Zwarte Cross; Welkom Thuus in het Achterhoekse paradijs!

Thuus is dus niet die donkere en stoffige lockdownbunker waar iedereen nu al veel te lang de muren op zich af ziet komen. Zie het liever zo: sommigen ondernemen een pelgrimage naar Lourdes, doen de hadj richting Mekka en Zwarte Crossers huppelen richting het Beloofde Weiland, maar al deze reizen hebben hetzelfde doel: geestelijk en fysiek thuuskommen in de schoot van de almachtige. “We vegen dus in 2022 nog één laatste keer onze poezelige voetjes op Tante Rikie’s gigantische deurmat voordat ze definitief in haar roze pensioengat duikt. Dit wil je niet missen knasterd: Welkom Thuus!”, aldus mede-organisator Gijs Jolink.

Jubeljaar 2022

Het hele jaar tot aan de Zwarte Cross staat in het teken van Rikie verering. Op elke eerste maandag van de maand, precies om 12 uur ‘s middags, luidt in heel Nederland het jubelalarm voor de afwaaiende leider Tante Rikie. Een emotionele sirene, hoorbaar van boardroom tot zuipkeet en van shisha lounge tot visvijver: het huilende eregeluid voor de Grote Leider. Iedereen kan zijn of haar dankbaarheid tonen, de jubelinstructies verschijnen steevast 15 minuten voor het alarm op de onlinekanalen van de Zwarte Cross.

Zwarte Cross 2022 programma primeur!

De eerste namen voor de Zwarte Cross 2022 zijn: Dropkick Murphys (US), Danny Vera, De Jeugd van Tegenwoordig, Cocaïne Hippo, Thijs Boontjes Dans- en Showorkest, Tim Knol & The Blue Grass Boogiemen, Djeckman, Daredevils, Mell & Vintage Future, Man Man Man de Podcast, Het mobiele naaiatelier, YallahYallah Live (NL/SY/MA), Joost Oomen & Kruidkoek, Thijs Kemperink, Donkey Tonk, B.V. Natuur, Splinter, Bram Krikke feat. Stefan & Sean, Marco V, DJ Thera, Chris Deluxe, Kenny B, Glenny & Rude Cut Band – Tribute to Gregory Isaacs (SU/NL), Corné van Zeijl, Noah Chorny – Swaypole, Balkan Paradise Orchestra (ES), Hens Solo, The Hillbilly Moonshiners, Antoon, BZB, Blend Mishkin (GR), Dreadzone (GB), Snelle Tatta, Stiff Richards (AU), Temple Fang, Tabanka (CV), Hymn for Her (US), Jetbone (SE), PRONK en Heqwerk.

