Lokale finales Nationale Voorleeswedstrijd van start in Oost-Achterhoek

19 keer bekeken

OOST-ACHTERHOEK – De vervolgrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd zijn van start gegaan in de Oost-Achterhoek. In de gemeenten Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk organiseert Bibliotheek Oost-Achterhoek de komende weken de lokale finales voor schoolkampioenen uit groep 7 en 8 van basisscholen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

In totaal hebben 37 basisscholen hun beste voorlezers aangemeld. Tijdens de lokale finales laten deze leerlingen hun voorleestalent horen aan publiek en jury. De beoordeling vindt plaats op onder meer uitspraak, tempo en tekstbeleving.

De winnaars van de lokale finales mogen zich lokaal voorleeskampioen noemen en plaatsen zich voor de regionale finale. Die wordt gehouden op zaterdag 7 maart in de bibliotheek in Winterswijk. De winnaar daarvan vertegenwoordigt de regio tijdens de Gelderse provinciale finale. Uiteindelijk stroomt één deelnemer door naar de landelijke finale, die in mei in Utrecht plaatsvindt.

Belangstellenden zijn welkom om één of meerdere lokale finales bij te wonen.

Lokale finales

Bibliotheek Ruurlo – zaterdag 31 januari, 10.00 uur

Bibliotheek Groenlo – zaterdag 31 januari, 10.00 uur

Bibliotheek Eibergen – zaterdag 7 februari, 14.00 uur

Bibliotheek Lichtenvoorde – zaterdag 7 februari, 14.00 uur

Bibliotheek Winterswijk – woensdag 11 februari, 14.30 uur

Regionale finale

Bibliotheek Winterswijk – zaterdag 7 maart, 10.00 uur

Meer informatie over de wedstrijd is te vinden op: https://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)