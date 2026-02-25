Lunchlezing Romke van de Kaa over bodemleven in Koppelkerk

249 keer bekeken

BREDEVOORT – In de Koppelkerk in Bredevoort verzorgt tuinier en schrijver Romke van de Kaa zaterdag 7 maart een lunchlezing over het bodemleven. De bijeenkomst vindt plaats van 11.00 tot 13.00 uur.

Advertentie

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Van de Kaa, auteur van onder meer het boek De onderwereld van de tuin (2022), neemt bezoekers mee in de wereld onder het maaiveld. Volgens hem bevindt zich onder iedere tuin een complexe gemeenschap van larven, wormen, schimmels, bacteriën en andere micro-organismen. Dat ondergrondse leven is volgens de tuinier essentieel voor plantengroei.

De lezing maakt deel uit van het Kenniscafé van de Koppelkerk en wordt bij uitzondering op een zaterdag rond lunchtijd gehouden. Na afloop is er gelegenheid om tegen meerprijs een kom huisgemaakte soep te nuttigen.

Romke van de Kaa woont en werkt op landgoed Hof te Dieren. Hij publiceert al decennia over tuinieren en schrijft voor diverse kranten en tijdschriften in binnen- en buitenland.

De lunchlezing begint om 11.00 uur (inloop 10.45 uur) aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort. Entree bedraagt €12,50 voor de lezing of €15 inclusief soep. Aanmelden kan via

👉 https://www.koppelkerk.nl/eventbrite.

Meer informatie via 👉 https://www.koppelkerk.nl

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)