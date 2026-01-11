Mail-Art expositie over verzetsheldin Donata Helmrich in Nationaal Onderduikmuseum

Klaus Cordes met één van de 55 collages die hij heeft gewijd aan verzetsstrijdster Donata Helmrich (1900–1986). Centraal in het werk staat een speciale postzegel van de Deutsche Post waarop Helmrich in portret is afgebeeld.

AALTEN – In het Nationaal Onderduikmuseum is van 11 januari tot en met 29 maart 2026 een bijzondere Mail-Art expositie te zien van de Duitse kunstenaar Klaus Cordes. Met zijn serie Donata brengt hij een artistieke hommage aan verzetsheldin Donata Helmrich, die tijdens de Tweede Wereldoorlog talloze Joodse vervolgden hielp onderduiken.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De expositie vertelt het verhaal van Helmrich, die ondanks groot gevaar voor zichzelf en haar gezin Joodse vrouwen verborgen hield en hielp aan valse papieren en werk. Voor haar moed werd zij later door Yad Vashem erkend als Rechtvaardige onder de Volkeren. Haar onverzettelijkheid wordt samengevat door de tekst op haar gedenksteen in Berlijn: “Beter dat onze kinderen dode ouders hebben, dan laffe ouders.”

Cordes vertaalde dit levensverhaal naar circa 50 Mail-Art-collages. In deze kunstvorm combineert hij officiële portretzegels van de Deutsche Post met fotografische achtergronden. De werken laten niet alleen historische feiten zien, maar brengen vooral de mens achter het verhaal dichterbij. Volgens de kunstenaar is de boodschap van onbaatzuchtige hulp en verzet tegen onrecht ook vandaag nog actueel.

Klaus Cordes werkt al ruim dertig jaar met Mail-Art en maakte eerder series over onder meer Mozart, Goethe en Kafka. Zijn werk was al te zien in steden als Münster, Bremen en Weimar. Met Donata keert hij terug naar de grensstreek.

De expositie is te bezoeken in de marktkamer van het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Meer informatie is te vinden op www.nationaalonderduikmuseum.nl.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)