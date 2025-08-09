Spektakelweekend Mariënvelde op 23 en 24 augustus: racend feest voor jong en oud

MARIËNVELDE – Op zaterdag 23 en zondag 24 augustus 2025 staat Mariënvelde opnieuw in het teken van brullende motoren, knallende actie en volop vermaak tijdens het 28e Spektakelweekend. Met onder meer autorodeo, banger-races, motorcross en het NK Combine Race belooft het weekend een waar spektakel te worden – voor zowel adrenalinezoekers als gezinnen met kinderen.

Races en ruig werk op zaterdag

Het programma start zaterdagmiddag met de keuring van de rodeoauto’s en een gloednieuwe driewielercross. Daarna barst het echte werk los: diverse manches van de autorodeo zorgen voor een middag vol snelheid, stof en duels op de baan.

’s Avonds gaat in de grote tent het “Dors(t)feest” van start, met muziek en gezelligheid tot in de late uurtjes.

Zondag: bangers, combines en motorcross

Zondagochtend beginnen de remmentests van de combines en de keuring van de banger-auto’s. Daarna betreden de bangers de baan – hun doel: elkaar van de baan rijden, niet er netjes op blijven. Hoogtepunt is de Destruction Derby, waarbij de laatste rijdende auto wint.

Ook de motorcrossers van MCM laten zondag hun stuurmanskunst zien. En uiteraard keert het populaire NK Combine Race terug, met drie klassen:

Standaardklasse: combine met V-snaar-aandrijving

Vrije klasse: met brullende V6-, V8- of V10-motoren

Special klasse: identieke machines, méér contact toegestaan

Tot slot racen ook de dames in hun eigen klasse over de baan.

Ook volop kinderplezier

Voor kinderen is er een uitgebreid programma met o.a. auto’s verven, skelterbaan, schminken, tattoos, zandbak, een kindersaloon en een luchtkussen. De kindervermakelijkheden zijn gratis, dankzij Crowdfunding Mariënvelde.

📅 Datum: zaterdag 23 & zondag 24 augustus 2025

📍 Locatie: Mariënvelde

🌐 Meer info & tickets: www.spektakelweekend.nl

