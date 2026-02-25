Marion Steur presenteert Achterhoekse dichtbundel in Koppelkerk

347 keer bekeken

BREDEVOORT – In de Koppelkerk in Bredevoort presenteert dichter Marion Steur zondag 8 maart haar nieuwe bundel Aarden. De middag begint om 16.00 uur (inloop 15.30 uur).

De bundel bevat veertig gedichten in het Nederlands én in het Achterhoeks. Steur verhuisde in 2020 van Utrecht naar Doesburg en maakte via poëziemiddagen in Hummelo kennis met de streektaal. Ze volgde onder meer een cursus bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en werkte samen met dialectkenners om haar gedichten te vertalen.

Tijdens de presentatie dragen collega-dichters Ineke Berentschot, Ankh Gussinklo, Else Klomps, Hans Mellendijk en Helma Snelooper gedichten uit de bundel voor, ieder in hun eigen dialect. De muzikale omlijsting is in handen van Timo van de Sande.

Steur (1966) publiceerde eerder meerdere dichtbundels en is sinds 2025 een van de vier dichters des Achterhoeks. Met Aarden verkent zij de verbinding tussen taal, landschap en identiteit.

De presentatie vindt plaats aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort. De entree is op basis van een vrije gift.

Meer informatie via 👉 https://www.koppelkerk.nl

