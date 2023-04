Regionale autocrosswedstrijd in Meddo

MEDDO – Op 2e Paasdag is Meddo weer het decor voor een regionale autocrosswedstrijd. Na de eerdere afgelasting van de wedstrijd op 26 maart door de vele regenval ziet het er nu qua weer voor 2e Paasdag goed uit. Op de nieuwe locatie aan de Zwilbroekseweg verschijnen 9 klassen aan de start. De wedstrijden zullen beginnen rond de klok van 11.00 uur.

De Autocross Meddo is voor de coureurs traditiegetrouw één van de eerste gelegenheden om na de winterstop hun nieuwe of vernieuwde auto uit te proberen. Velen grijpen deze mogelijkheid aan om te kijken of de auto inderdaad zo presteert zoals ze hadden gehoopt na al het gesleutel afgelopen winter. De wedstrijd in Meddo is extra interessant voor deelnemers aan het NK autocross aangezien ze een zandbaan zullen aantreffen en de helft van de NK-wedstrijden ook op zand worden verreden.

Veiligheid en milieu

De wedstrijd wordt verreden onder de vlag van de KNAF en moet daarmee aan alle door hen gestelde veiligheidseisen voldoen qua voertuig en baan. In dit kader is het ook verplicht dat er vanaf 2023 met een katalysator gereden moet worden waardoor de uitstoot voor het milieu verder verminderd wordt.

Uitdagend parcours

In Meddo komen alle coureurs in 3 manches aan bod op het uitdagende parcours. Op basis van de punten die ze daarin scoren wordt de startpositie voor de finales aan het eind van de middag bepaald. Alle klassen verschijnen aan de start: van Regioklasse en Divisie V (voorwiel aangedreven auto’s) tot speciaal voor de autocross gebouwde buggys in de sprintklassen.

Nieuw voor Meddo is dat ook de minibuggys welkom zijn. De jeugd heeft de toekomst. De kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar doen mee in een minibuggy, de kleinere versie van een gewone buggy, op een speciaal kleiner parcours deels over de bestaande baan.

Op het moment dat de kinderen de maximale leeftijdsgrens voor de minibuggys hebben bereikt kunnen ze overstappen naar de juniorklasse of zelfs juniorbuggy.

Start om 11 uur

De organisatie is in handen van de Autocrosscommissie van Sportclub Meddo en de Kottense AutoCross Club (KACC), die in samenwerking met de overkoepelende organisatie RAMO (Regio Autocross Midden en Oost) de wedstrijd organiseert. De Autocross wordt dit jaar verreden op het terrein van de familie Hoog Antink aan de Zwilbroekseweg. De start is rond 11.00 uur.

