Derde en laatste Open Tuinendag van 2024 in de Duits-Nederlandse grensstreek

MEGCHELEN – In samenwerking met particuliere tuineigenaren in de Nederlands-Duitse grensstreek openen op zondag 29 september zes bijzondere en landschappelijke parken en (moes)tuinen voor de laatste keer dit jaar hun poorten voor bezoekers. Samen vormen deze tuinen, aan beide zijden van de grens, een gevarieerd palet van landschappelijke ontwerpen, bloemen, planten, bloemperken, oranjerieplanten en nog veel meer.

Open Tuinendag

De Open Tuinendag biedt geïnteresseerden een unieke gelegenheid om zes bijzondere tuinen te ontdekken die de rest van het jaar meestal beperkt toegankelijk zijn. Bezoekers kunnen genieten van mooie en bijzondere bloemen- en plantencombinaties, wandelen door origineel ontworpen tuinen en verschillende materialen en toepassingen bekijken. De zes tuinen zijn zeer divers, zodat iedere tuinliefhebber iets van zijn gading kan vinden en inspiratie kan opdoen voor de eigen tuin. Ook nu het najaar nadert, zijn er op zondag 29 september 2024 nog veel bloemen te zien en zijn de (moes)tuinen nog steeds prachtig.

Deelnemende tuinen

In Duitsland zijn het landschapspark Gut Heidefeld in Bocholt en de boerderijtuin Deymannshof in Rees geopend. In Nederland zijn de landschapstuin van Studio Nico Wissing en het park en de moestuin van Huis Landfort in Megchelen te bezoeken. In het nabijgelegen Breedenbroek zijn de landschappelijke tuin De Schoppe en landschapstuin ’t Meihuus toegankelijk. Bezoekers kunnen aan de hand van een speciale folder, die op alle locaties beschikbaar is, zelf een mooie fietsroute uitstippelen tussen de diverse tuinen. Er is beperkte parkeergelegenheid bij de tuinen en honden zijn niet toegestaan, ook niet aangelijnd.

Extra activiteiten op 29 september

Naast het bewonderen van de tuinen worden er op enkele locaties extra activiteiten georganiseerd. Zo zijn er in de tuin van Studio Nico Wissing werken te zien van bloemkunstenaar Ben Clevers en tonen Kees Donkers en Marloes Durinck hun kunstwerken. Op Huis Landfort geeft harmonie St. Caecilia uit Megchelen om 13:00 uur een parkconcert en worden er rondleidingen door het landhuis gegeven.

Meer informatie

Meer informatie over de Open Tuinendag, beschrijvingen van de tuinen, adressen, openingstijden, entreekosten en alle overige bezoekersinformatie is te vinden in een downloadbare folder op www.erfgoedlandfort.nl/bezoeken/open-tuinen-dagen.

