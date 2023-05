Huis Landfort en Studio Nico Wissing (Megchelen) samen toegankelijk tijden een Open Tuinen Dag

MEGCHELEN – Tijdens deze Open Tuinen Dag op zondag 18 juni is het van 12:00-16:00 uur mogelijk om zowel de landschappelijke tuin van Studio Nico Wissing als het park en moestuin van Huis Landfort te bezichtigen. Beide locaties zijn gesitueerd in Megchelen in de gemeente Oude IJsselstreek.

Studio Nico Wissing

De landschappelijke romantische tuin van Studio Nico Wissing heeft een omvang van 2,8 hectare, waarvan 3000m2 privé/siertuin, omzoomd door beukenhagen met gemengde vaste plantenborders, een kruidenrijk grasland, een tuinkas, verharde en onverharde wandelpaden, een lindenloof, een ezelweide omheind door kastanje hekwerken, een grote natuurvijver en diverse kunstobjecten. In een schuur naast de ontwerpstudio is een presentatie te zien van het werk van tuinarchitect Nico Wissing.

Er kan hier worden geparkeerd al zijn er voor mindervaliden geen speciale parkeerplaatsen. Gedeeltes van de tuin zijn wel rolstoeltoegankelijk. Hier en daar heeft men te maken met enige afstapjes en moet het gras worden betreden. Ook die plekken zijn minder toegankelijk voor rolstoelen. Honden kunnen in deze landschapstuin niet worden toegelaten.

Huis Landfort

Huis Landfort is een bijzonder ingerichte plant-, boom- en bloemrijke historische buitenplaats. Hier renoveerde stichting Erfgoed Landfort (sEL) naast het landhuis ook het landschappelijke park op basis van historisch onderzoek naar het oorspronkelijke ontwerp uit 1825 van landschapsarchitect Johan David Zocher jr. De bloeiende planten, stinzenplanten, rozen- en bloemperken vormen samen met de oranjerie- of kuipplanten en de vele bijzondere (bloeirijke) bomen een aantrekkelijk geheel. Tijdens de Open Tuinen Dag is het mogelijk om een wandeling te maken op het huiseiland of Kleine Erf en in de herstelde bloemrijke moestuin met zijn grote visvijver en de 90 meter lange leifruitmuur.

Alle paden in het landschapspark en de moestuin zijn voorzien van zogenaamd Achterhoeks padvast en daardoor goed toegankelijk voor personen die van een rolstoel of rollator gebruikmaken. In het omliggende landschappelijke parkbos liggen meestal onverharde paden, die bij regenachtig weer minder goed begaanbaar kunnen zijn. Honden worden noch op het Kleine Erf en noch in de moestuin toegelaten.

Het deel van stichting Erfgoed Landfort telt 6 hectare terwijl de gehele historische buitenplaats een omvang van 50 hectare heeft. Het deel (44 ha) dat toevertrouwd is aan de zorg van Geldersch Landschap & Kasteelen is vrij toegankelijk. Honden zijn in het omliggende park welkom mits aangelijnd. We verzoeken een ieder om uitwerpselen op te ruimen.

De wandelafstand tussen beide tuinen bedraagt circa 40 minuten. Met de fiets duurt dit circa 10 minuten. Toegang is enkel mogelijk met een vooraf gemaakte reservering en betaling.

Instaprondleiding extra te boeken

Naast het boeken van een combiticket voor uw bezoek aan beide tuinen is het voorts nog mogelijk om op Huis Landfort deel te nemen aan een van de instaprondleidingen door het landhuis. Hier zijn talrijke kamers stijlvol ingericht en rijk gestoffeerd. Er zijn vele bijzondere kunstvoorwerpen te bezichtigen waaronder de fraaie collectie porseleinen papegaaien. Ook het landhuis is goed toegankelijk voor mindervaliden. In het landhuis is een lift aanwezig en er zijn weinig lage drempels.

Boeken van tickets

Voor het boeken van tickets en de tijdstippen van de instaprondleidingen gaat u naar www.erfgoedlandfort.nl/OpenTuinenDag.

Kosten entree voor beide tuinen: € 10,- per persoon incl. koffie/thee.

Bijkomende kosten voor de instaprondleiding door het landhuis:€ 10,- p.p. Kinderen tot 6 jaar zijn gratis mits onder begeleiding. Ze dienen wel aangemeld te worden.

(Het is niet mogelijk om een instaprondleiding te boeken, zonder entreeticket voor de beide tuinen).

Op zondag 17 september 2023 wordt er ook een Open Tuinen Dag georganiseerd door beide genoemde organisaties. Tegen die tijd zullen wij hierover opnieuw een persbericht uitdoen.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl