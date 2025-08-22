Huis Landfort opent poorten tijdens laatste Open Tuinen Dag

MEGCHELEN – Op zondag 31 augustus 2025 zijn het park en de moestuin van Huis Landfort in Megchelen geopend voor publiek. Het gaat om de laatste Open Tuinen Dag van dit seizoen, een initiatief waarbij zes particuliere tuinen in de Duits-Nederlandse grensstreek tegelijk toegankelijk zijn.

Bezoekers kunnen in het bloemrijke landschapspark en de historische moestuin van stichting Erfgoed Landfort rondwandelen, waar ook planten en bollen te koop zijn. Tegen meerprijs is er een rondleiding door het gerestaureerde landhuis, dat in de 19e eeuw werd ontworpen door landschapsarchitect Johan David Zocher jr. en in 2020 in oude luister werd hersteld.

Naast de tuinen is er muziek: de formatie Fiddlehead verzorgt meerdere optredens met Ierse folk. De band bestaat uit Joost van Es (fiddle), Erik Poorterman (bodhrán/gitaar) en Arno Ruis (accordeon en zang).

Volgens de organisatie is de Open Tuinen Dag een mooie kans om kennis te maken met “de groene parels van de grensstreek”. Ook tuinen in Rees, Breedenbroek, Bocholt, Isselburg en Megchelen zijn deze middag geopend.

📅 Zondag 31 augustus 2025, 11.00 – 17.00 uur

📍 Huis Landfort, Megchelen

💶 €5,- (tuinen) / €16,- (incl. rondleiding landhuis)

🔗 www.erfgoedlandfort.nl

