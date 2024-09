Nederlands-Duitse Open Monumentendag bij Huis Landfort

MEGCHELEN – Op zaterdag 14 september 2024 opent Huis Landfort zijn deuren voor de Nederlands-Duitse Open Monumentendag, georganiseerd door stichting Erfgoed Landfort (sEL). Dit jaarlijkse evenement vindt plaats tijdens het tweede weekend van september, wanneer talloze monumenten hun deuren openen voor het publiek. Het thema van dit jaar is “Verbinding”, en het op de landsgrens gelegen Huis Landfort heeft daarom de samenwerking gezocht met diverse Duitse culturele organisaties.

Duitse erfgoedpartners

In het kader van het thema ‘verbinding’ zijn er samenwerkingen opgezet met verschillende Duitse organisaties, die op deze dag aanwezig zullen zijn. Om 11.00 uur zal het Halderner Blasorchester uit Rees, samen met leden van Harmonie St. Caecilia uit Megchelen, een harmonieconcert verzorgen in de tuin achter het landhuis. In de oranjerie en het park kunnen bezoekers vertegenwoordigers van Duitse culturele instellingen ontmoeten. Hier zullen zij informatie verstrekken over kastelen, tuinen en musea net over de grens in Duitsland. Ook zal Bernd Tenbergen, conservator van het LWL Naturkundemuseum in Münster, aanwezig zijn met delen van het herbarium van Johann Albert Luyken, een collectie die werd verzameld tijdens Luykens Europese reizen rond 1800.

Er is ook een informatiemarkt met deelname van diverse Duitse kastelen en het European Garden Heritage Network. Medewerkers van het Landesverband Westfalen-Lippe (LWL), die zich bezighouden met monumentenzorg en groen erfgoed, zijn aanwezig, evenals vertegenwoordigers van Schloss Senden, Schloss Raesfeld, en de Förderverein Historische Parkanlagen Wuppertal. In de middag worden de winnaars bekendgemaakt van de fotowedstrijd die eerder dit jaar door stichting Erfgoed Landfort werd uitgeschreven. Hieraan namen meer dan 75 fotografen deel.

Programma en toegangsprijzen

Het park en de moestuin van Huis Landfort zijn op 14 september geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen een rondleiding volgen door de fraaie beletage van het landhuis, die ieder kwartier start. In de oude kelder met een uniek luchtverwarmingssysteem uit 1825 draait een documentaire over de restauratie van Huis Landfort, gemaakt door Wim Dröge en Patrick Spoel.

Tickets voor toegang tot het park, de moestuin en de rondleiding zijn verkrijgbaar voor een gereduceerde prijs van €10 per persoon (normaal €16 per persoon). Kinderen tot en met zes jaar hebben gratis toegang onder begeleiding. Tickets voor enkel toegang tot het park en de moestuin kosten €5 per persoon (normaal €6 per persoon). Reserveringen kunnen worden gemaakt via de website www.erfgoedlandfort.nl/open-monumentendag-2024.