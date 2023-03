Open Tuinen Dag Huis Landfort

MEGCHELEN – Op zondag 16 april 2023 openen Huis Landfort en Studio Nico Wissing in Megchelen (gemeente Oude IJsselstreek) hun deuren voor een Open Tuinen Dag. Van 12:00 tot 16:00 uur zijn bezoekers welkom om de landschappelijke tuin van Studio Nico Wissing te bezichtigen en het park en de moestuin van Huis Landfort te ontdekken.

De romantische tuin van Studio Nico Wissing beslaat een oppervlakte van 2,8 hectare en omvat onder andere gemengde vaste plantenborders, een kruidenrijk grasland, een tuinkas, wandelpaden, een ezelweide, een grote natuurvijver en diverse kunstobjecten. Naast de tuin is er ook een presentatie te zien van het werk van tuinarchitect Nico Wissing. Honden zijn niet toegestaan in de landschapstuin, maar gedeeltes van de tuin zijn wel rolstoeltoegankelijk.

Huis Landfort is een historische buitenplaats met een ingerichte plant-, boom- en bloemrijke tuin en park. Hier is het mogelijk om tijdens de Open Tuinen Dag een wandeling te maken op het huiseiland of Kleine Erf en in de herstelde bloemrijke moestuin met zijn grote visvijver en de 90 meter lange leifruitmuur. Het landschapspark en de moestuin zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers dankzij Achterhoeks padvast. Honden zijn niet toegestaan op het Kleine Erf en in de moestuin.

Naast het bezoeken van beide tuinen is het mogelijk om op Huis Landfort deel te nemen aan een instaprondleiding door het landhuis. Hier zijn diverse kamers te bezichtigen die stijlvol zijn ingericht en rijk gestoffeerd. Het landhuis is goed toegankelijk voor mindervaliden dankzij de aanwezigheid van een lift en weinig lage drempels. Voor de instaprondleiding zijn bijkomende kosten van €10,- per persoon van toepassing. Kinderen tot 6 jaar zijn gratis mits onder begeleiding en aangemeld. Het is niet mogelijk om alleen een instaprondleiding te boeken zonder een entreeticket voor beide tuinen.

De wandelafstand tussen beide tuinen bedraagt ongeveer 40 minuten, terwijl dit met de fiets ongeveer 10 minuten is. Toegang tot de Open Tuinen Dag is alleen mogelijk met een vooraf gemaakte reservering en betaling. De kosten voor entree bedragen €10,- per persoon, inclusief koffie/thee.

Naast de Open Tuinen Dag op zondag 16 april, worden er ook op zondag 18 juni en 17 september 2023 Open Tuinen Dagen georganiseerd door Huis Landfort en Studio Nico Wissing. Meer informatie over deze evenementen zal te zijner tijd beschikbaar zijn op de website van Huis Landfort.

Voor het boeken van tickets en de tijdstippen van de instaprondleidingen kunt u terecht op www.erfgoedlandfort.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl