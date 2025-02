Voorjaarsbloei op Huis Landfort: stinzenplanten in volle glorie

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

MEGCHELEN – Het landschapspark van Huis Landfort in Megchelen staat deze lente in bloei met een rijke verzameling stinzenplanten. Sneeuwklokjes, krokussen, narcissen en andere verwilderde voorjaarsbloeiers zorgen niet alleen voor een kleurrijk schouwspel, maar bieden ook de eerste hommels en bijen een belangrijke voedselbron.

De collectie stinzenplanten op het historische landgoed is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Dankzij bijdragen van de provincie Gelderland en Stichting Toerisme Achterhoek zijn recent 20.000 extra bloembollen geplant. Bezoekers kunnen deze bloemenpracht vanaf dinsdag 11 februari tot en met donderdag 6 maart 2025 op eigen gelegenheid bewonderen. Het park is in deze periode iedere dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur vrij toegankelijk.

Lezingen en rondleidingen over stinzenplanten

Op vrijdag 7 maart en vrijdag 4 april organiseert Stichting Erfgoed Landfort twee expertlezingen over stinzenplanten. Heilien Tonckens, deskundige op dit gebied, zal uitleg geven over de collectie op Huis Landfort en praktische tips delen voor toepassing in eigen tuinen. Na de lezing volgt een rondleiding door het park en de moestuin onder begeleiding van Tonckens en tuinbaas Jan de Boer.

Deelname aan de lezing en rondleiding kost € 25,- per persoon, inclusief koffie met gebak en een afsluitend drankje in het koetshuis. Aanmelden kan via www.erfgoedlandfort.nl/vier-de-lente-op-huis-landfort.

Honden zijn niet toegestaan in het park en de moestuin.

