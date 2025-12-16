Midwinterfair bij Erve Kots

LIEVELDE – Tijdens de Midwinterfair op zaterdag 27 en zondag 28 december slaat De Compagnie Grolle zijn kampement op bij Erve Kots. Bezoekers kunnen er kennismaken met het leven van alledag in de 17e eeuw, compleet met demonstraties, uitleg en historische sfeer.

Het Achterhoeks Openluchtmuseum opent beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur de poorten voor een winterse fair vol muziek, ambacht en traditie. De warme klanken van de midwinterhoorn begeleiden de route langs marktkramen, oude ambachten zoals smeden en klompenmaken, en winterse lekkernijen als kniepertjes, oliebollen, chocolademelk en glühwein.

Het kampement van De Compagnie Grolle vormt een van de publiekstrekkers. Leden van de groep tonen er dagelijkse bezigheden uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog: koken op open vuur, het onderhouden van wapens, kleding en gereedschap, en het leven in een veldtent.

Datum: zaterdag 27 en zondag 28 december

Tijd: 11.00 – 16.00 uur

Locatie: Erve Kots, Achterhoeks Openluchtmuseum, Lievelde

Website: achterhoeksopenluchtmuseum.nl

