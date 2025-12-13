Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute

GROENLO – De Midwinterhoornwandeling keert op maandag 22 december terug voor de 15e editie. De gratis wandeling start tussen 18.30 en 20.00 uur vanaf de Markt. Beiaardier Wim Ruessink opent de avond om 18.30 uur met beiaardmuziek vanaf de toren van de Oude Calixtuskerk, waarna deelnemers via een lichtjesroute door de vesting worden geleid.

Langs de route staan zo’n 25 midwinterhoornblazers op verrassende plekken. De organisatie, in handen van Erik Mentink en Jos Spiekker, heeft opnieuw locaties gevonden die normaal niet toegankelijk zijn. Ook dit jaar zijn er muzikale verrassingen, die nog niet worden prijsgegeven. Onderweg wordt gratis glühwein en warme chocolademelk uitgedeeld zolang de voorraad strekt.

De route is eenvoudig te volgen door de honderden potjes met waxinelichtjes die een lichtlint door de vesting vormen. Het eindpunt ligt op een bijzondere locatie waar een afsluitend optreden gepland staat. Volgens Mentink belooft het opnieuw een sfeervolle en warme winteravond te worden.

“We willen de deelnemers opnieuw raken met sfeer, verrassing en de unieke klanken van de midwinterhoorn,” zegt hij.

Datum: Maandag 22 december 2025

Tijd: 18.30 – 20.00 uur (start)

Locatie: Markt, Groenlo

Kosten: Gratis

Website: facebook.com/VestingdagenGroenlo | www.groenlo.nl

