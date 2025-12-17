MONO-campagneteam vraagt aandacht voor afleiding in verkeer tijdens Winterfair
LICHTENVOORDE – Op zaterdag 20 december staat het MONO-campagneteam op de Winterfair in Lichtenvoorde. De campagne richt zich op een hardnekkig probleem: afleiding in het verkeer. Even snel een berichtje lezen of de telefoon pakken lijkt onschuldig, maar kan grote gevolgen hebben.
Met de actie ‘Ontmoet de grootste influencer van je kind’ worden ouders uitgedaagd om naar hun eigen gedrag te kijken. Kinderen kopiëren immers wat ze zien, ook het telefoongebruik tijdens autorijden of fietsen. Bezoekers ervaren via een speels testje hoe lastig én gevaarlijk fietsen met afleiding is.
Tijdens de Winterfair deelt het team ook praktische tips om ongestoord onderweg te zijn.
📅 Datum: Zaterdag 20 december
📍 Locatie: Winterfair, Lichtenvoorde
💶 Kosten: Gratis
🔗 Meer info: wijrijdenmono.nl
